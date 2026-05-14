Haberler

İsrail Savunma Bakanı Katz'dan "İran'a yeniden saldırabilecekleri" açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a yeniden saldırabileceklerini ima ederek 'İran'daki görevimiz sona ermedi' dedi. Ayrıca Lübnan'daki işgal ve ateşkes ihlalleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, "İran'daki görevimiz sona ermedi." diyerek İran'a yeniden saldırabileceklerini söyledi.

Haaretz gazetesinin haberine göre Katz, bir etkinlikte yaptığı konuşmada, son bir yıl içinde "İran'ın darbeler aldığını" savundu.

İran'a yeniden saldırabilecekleri imasında bulunan Katz, "İran'daki görevimiz sona ermedi, yakında harekete geçmemizin gerekebileceği ihtimaline karşı hazırlıklıyız." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'daki işgaliyle ilgili olarak Katz, Lübnan'ın güneyindeki köylerdeki evlerin yok edildiğini öne sürdü.

Katz, Hizbullah'ın insansız hava aracı (İHA) tehdidinin farkında olduklarını vurgulayarak, bu konuya odaklandıklarını kaydetti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında yaklaşık 2 bin 900 kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
Trump ve Şi'nin el sıkışması sonrası İran'dan 'Hürmüz' açıklaması

El sıkışmaları sonrası İran'dan beklenen açıklama geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya devinde neler oluyor? Bütün futbolcuları satılığa çıkardılar

Dünya devinde neler oluyor? 30 Haziran’a kadar herkes satılık

Sahnede Türk Bayrağı krizi! DEM Partili belediye konseri iptal etti

Sahnede Türk Bayrağı krizi! DEM Partili belediye konseri iptal etti
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
İzmir'de dev hortum paniği! Vatandaşlar büyük korku yaşadı

ABD değil Türkiye! Şehirde oluşan dev hortum büyük panik yarattı
Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor

Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor
Meyhane açılışını duayla yaptılar! Bir de emekli imam çağırdılar

Bu görüntüler meyhane açılışından! Bir de imam çağırdılar
Yok böyle benzerlik! Herkes Sergen Yalçın sandı, gerçek çok başka çıktı

Herkes aynı kişi sandı, gerçek çok başka çıktı