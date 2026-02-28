Haberler

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'a "önleyici saldırı" başlattıklarını açıkladı

Güncelleme:
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülke genelinde olağanüstü hal ilan ederek İran'a karşı önleyici saldırı başlattıklarını duyurdu. Halk, olası füze saldırılarına karşı sığınaklara yönlendiriliyor.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a karşı "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurdu.

Bakan Katz, yaptığı açıklamada, "ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini" belirtti.

Katz, " İsrail, kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattı." dedi.

İsrail ordusu ise İran'a saldırıların başlatıldığına işaret eden ülkeye füze fırlatılması olasılığına karşı halkı sığınaklara yönlendiren uyarı yayımladı.

Ordudan yapılan açıklamada, "güvenlik durumu nedeniyle" sivillerin en yakın sığınağın hangisi olduğunu tespit etmesi ve gereksiz seyahatlerden kaçınması istendi.

"Proaktif uyarı"nın, halkı füze saldırılarına hazırlamak amacıyla yapıldığı belirtildi."

Saat 08.14 itibarıyla İsrail genelinde sirenler çalarken tüm cep telefonlarına uyarı alarmı gönderildi.

