İsrail'den Gazze'deki ateşkes mutabakatına saldırılarla yanıt: 3 günde 28 ölü

Hamas'ın ABD ile varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını uygulamayı kabul etmesine rağmen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 31 Temmuz Cuma gününden bu yana 28 Filistinliyi katletti.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi gündemdeki yerini korurken, İsrail ordusu cuma sabahından bu yana düzenlediği saldırılarla bölgeyi kan gölüne çevirmeyi sürdürüyor.

Cuma gününden bu yana aralarında çocukların da bulunduğu en az 28 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Filistinliler, tırmanan bu saldırıları varılan mutabakatı sabote etme girişimi olarak değerlendiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini ve örgütün silah bırakmasını içeren ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını uygulamayı kabul ettiğini duyurmuştu.

İsrail hükümetinden söz konusu metne ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir anlaşma taslağına sert tepki gösterdi.

Taslağı "kabul edilemez" olarak niteleyen Ben-Gvir, suikastların ve Filistinlilerin sürgün edilmesinin devam etmesi yönünde kışkırtıcı çağrılarda bulundu.

Hamas ise cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinlileri katletmeyi durdurmasının, anlaşmanın ikinci aşamasının uygulanması ve takvimin belirlenmesi için temel şart olduğunu vurgulamıştı.

Saldırılar kesintisiz devam etti

Saha kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu cuma sabahından dün akşama kadar Gazze'deki sivil yerleşim alanlarına, çadırlara ve sivillerin toplandığı bölgelere yönelik saldırılarını artırdı.

Sağlık kaynakları, üç gün süren yoğun bombardımanlarda ilk belirlemelere göre 28 kişinin yaşamını yitirdiğini teyit etti.

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in bu tırmanışla ABD yönetimiyle sağlanan mutabakatı bozmayı hedeflediğini belirtti.

Açıklamada, "Anlaşmanın arabulucuları ve garantörleri sorumluluk almalı, bu siyonist suçları kınamalı ve işgal hükümetine saldırılarını durdurması için derhal baskı yapmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Üç günlük saldırı bilançosu

İsrail ordusu, son üç günde Gazze Şeridi'nin genelinde sivilleri ve yerleşim alanlarını hedef alan şiddetli saldırılarını aralıksız sürdürdü.

Cuma günü Deyr el-Belah, Han Yunus ve Gazze kent merkezinde siviller ile sivil araçlara yönelik hava ve karadan düzenlenen bombardımanlarda en az 2 Filistinli hayatını kaybederken, birçoğunun durumu ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı.

Cumartesi günü ise Gazze kentinin güneyi ile Deyr el-Belah bölgesinde insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen noktasal saldırılarda 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

Saldırıların dozunun daha da arttığı pazar günü ise Gazze kentinin batısındaki bir apartman dairesine düzenlenen hava saldırısında, 6 aylık bir bebek ile annesinin de aralarında yer aldığı 4 kişilik Ebu Tayf ailesi tüm fertleriyle katledildi.

Gün boyunca sivil araçlara, sığınma çadırlarına ve konutlara yönelik sürdürülen bombardımanlar sonucu aralarında yaşlı çiftler ile çocukların da bulunduğu toplam 18 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in ABD desteğiyle 8 Ekim 2023'te başlattığı soykırım niteliğindeki saldırılardan bu yana Gazze'de en az 73 bin Filistinli hayatını kaybetti, 174 binden fazla kişi yaralandı.

Bölgedeki altyapının yüzde 90'ı tahrip edildi. 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in bombardımanları durmadı.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen günlük saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 1230 Filistinli katledildi, 4 bin 76 kişi yaralandı.

Sınır kapılarının kapalı tutulması ve insani yardım girişinin engellenmesi nedeniyle bölgedeki insani kriz derinleşirken, Filistinliler İsrail'in ateşkes sürecini bir "illüzyona" dönüştürdüğünü ifade ediyor.

Kaynak: AA