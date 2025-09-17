İsrail'den Filistin Devleti Tanıma Çağrısı

İsrail'de, Gazze Şeridi'ne yaklaşık 2 yıldır sürdürülen saldırılara son verilmesi ve Filistin Devleti'nin tanınması çağrısı yapan bir bildiri yayımlandı.

Filistinlilere yönelik sistematik ayrımcılıkla mücadele için kurulan ve iki devletli çözümü savunan sivil toplum kuruluşu "Zazim"in Filistin'in tanınması çağrısı yapan bildirisini 7 bin 600'ün üzerinde İsrailli imzaladı.

"Savaşa Hayır - Tanımaya Evet!" başlıklı bildiriyle, tüm ülkelere bu ay sonunda yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumunda Filistin Devleti'ni tanıma çağrısı yapıldı.

Uluslararası toplumun Filistin Devleti'ni tanıması yönünde adım atması için İsrail'den "yükselen sese" ihtiyaç duyulduğunun altını çizen bildiride, bu ay sonunda New York'ta yapılacak BM Genel Kurulu öncesi 10 binin üzerinde imza toplanmasının amaçlandığı kaydedildi.

"İsrail vatandaşlarının tanınmayı, güvenliği ve şiddete son vermeyi teşvik eden diplomatik bir girişime geniş desteğini göstermek amacıyla, dilekçeyi önümüzdeki günlerde çeşitli ülkelerin temsilcilerine iletmeyi planlıyoruz." ifadelerine yer verilen bildiride, Filistin'i tanımanın "İsrail için bir ceza olmadığı" aksine iki halk için daha iyi bir gelecek umudu olduğu belirtildi.

Fransa ve İngiltere başta olmak üzere birçok Batılı ülke, BM Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanıma niyetini açıklamıştı.

Tel Aviv yönetimi ise Filistin Devleti'nin tanınması halinde işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı adımlar atma tehdidinde bulunuyor.

İsrail basını, Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, geçen ay sonunda Washington'da görüştüğü ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya, Tel Aviv yönetiminin ilerleyen aylarda Batı Şeria'yı ilhaka hazırlandığını ilettiğini aktarmıştı.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de işgal altındaki Batı Şeria'nın Filistin şehirleri hariç tamamının İsrail'e ilhak edilmesi çağrısı yapmıştı.

Smotrich'in ilhak edilmesini istediği bölgeler, Batı Şeria'nın yüzölçümünün yüzde 82'sini oluşturuyor.