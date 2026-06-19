İsrail Merkezi Seçim Komitesi, Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamele videosunu paylaşan Ben-Gvir'e ceza verdi

İsrail Merkezi Seçim Komitesi, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e paylaştığı, Gazze'ye yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine İsrail güçlerinin kötü muamelede bulunduğunu gösteren videoyu sosyal medya hesabından kaldırması talimatını vererek, 23 bin şekel (7 bin 800 dolar) ceza kesti.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Yüksek Mahkeme Başkan Yardımcısı ve Merkezi Seçim Komitesi Başkanı Noam Sohlberg, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı, aktivistlerin kötü muameleye maruz kaldığı videonun yasa dışı seçim propagandası olduğuna hükmetti.

Sohlberg, İsrail üniformalı güvenlik güçlerinin bir devlet tesisi içinde çekilen görüntülerinin kamu varlıklarının kullanılmasıyla yapılan yasa dışı seçim propagandası olduğuna hükmederek Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yapılan kötü muameleyi gösteren videonun kaldırılmasını istedi.

Başkan Sohlberg, ayrıca söz konusu paylaşım için 23 bin şekel (7 bin 800 dolar) ceza da kesti.

Ben-Gvir'in aktivistlere yönelik kötü muameleyle övündüğü video, Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası toplumun tepkisini çekmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise Ben Gvir'i "devlete bilerek zarar vermekle" suçlayarak kamuoyu önünde eleştirmişti.

Ben-Gvir'in paylaştığı görüntüler

Ben-Gvir, X'teki hesabından 19 Mayıs'ta, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'nda İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.