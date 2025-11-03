İsrail'den Batı Şeria'da Binlerce Ağacın Sökülmesi Kararı

(ANKARA) - İsrail makamları, Batı Şeria'da Ramallah'ın batısındaki iki köyün arazisinden "binlerce ağacın sökülmesini öngören askeri bir karar" yayınladı.

Filistin yerel medyasının aktardığına göre karar, Ras Karkar'daki El-Vecih el-Garbi ve Cebel el-Reysan ile Kefr Nime'deki El-Avrid bölgelerinden "askeri amaçlarla ağaçların kaldırılmasını ve sökülmesini" öngörüyor.

Birleşmiş Milletler'den karara kınama geldi

Birleşmiş Milletler İşgal Altındaki Filistin Toprakları İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi Direktörü Ajith Sunghay, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sunghay, "Batı Şeria'daki Filistinli çiftçilere yönelik ciddi saldırıları" kınadı, faillerin endişe verici düzeyde cezasız kalmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), yalnızca bu ekim ayının ikinci haftasında, "Batı Şeria'da 27 köyün zeytin hasat mevsimiyle bağlantılı saldırılara maruz kaldığını" tespit etmişti.

7 Ekim'den bu yana toplam 48 bin ağaç zarar gördü

Cidar ve Yerleşimle Mücadele Heyeti'ne göre, 7 Ekim 2023'ten bu yılın aynı ayına kadar, İsrailli yerleşimciler Filistinli vatandaşlara ve mülklerine yönelik toplam 7 bin 154 saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılar, 37 bin 237'si zeytin ağacı olmak üzere toplam 48 bin 728 ağacın sökülmesine, tahrip edilmesine veya zarar görmesine neden oldu. İsrail'in aldığı kararın uygulanmasının ardından, zarar gören ağaç sayısının 50 bini geçmesi bekleniyor. 2021 yılındaki tarım sayımına göre, Batı Şeria'da yaklaşık üç milyon kişiye ait sekiz milyondan fazla zeytin ağacı bulunuyordu.