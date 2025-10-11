Özgürlük Filosu'na katılan İngiliz aktivist Finn: 'İsrail güçlerinin muamelesi aşağılayıcı ve saldırgandı'

Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan ve İsrail güçlerince uluslararası sularda yasa dışı şekilde durdurularak alıkonulan Özgürlük Filosu Koalisyonu gemilerinden birinde bulunan İngiliz aktivist Mary Finn, İsrail güçlerinin kendilerine iğrenç ve aşağılayıcı şekilde muamele ettiğini belirtti.

Uluslararası sularda İsrail güçlerince yasa dışı alıkonularak hapishanede tutulan ve dün Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul'a getirilen Finn, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Akdeniz'de insani yardım ve sivil arama kurtarma faaliyetlerinde görev yapan bir hava aracı personeli olarak çalıştığını kaydeden Finn, Özgürlük Filosu'na gönüllü olarak katıldığını söyledi.

İsrail askerlerinin gemiyi ele geçirdiği anları anlatan Finn, "2 helikopterle geldiler ve askerler helikopterlerden gemiye indi. Ayrıca geminin etrafında en az 6 küçük şişme bot ve büyük bir savaş gemisi vardı. Her şey çok hızlı gerçekleşti. Gemiye binip geminin kontrolünü ele geçirdiler ve bizi hızla kuşattılar." dedi.

Finn, İsrail askerlerinin gemiye çıktıktan sonra mürettebatı tek tek arayıp bir odaya kapattığını ifade ederek, Aşdod Limanı'na kadar İsrail askeriyle en az 10 saat gemide kaldıklarını dile getirdi.

"İsrail'in en kötü şöhretli işkence hapishanelerinden birine gönderildik"

Finn, İsrail güçlerinin kendilerine muamelesine hakkında, "Bize karşı muameleleri iğrenç, aşağılayıcı ve saldırgandı. Ama sonuçta, Filistinlilerin bu hapishanelerde karşılaştıkları şeylerle kıyaslanamaz bile." ifadelerini kullandı.

İngiliz aktivist, "İsrail'in en kötü şöhretli işkence hapishanelerinden birine gönderildiğimizi biliyoruz." diye konuştu.

Finn, Filistinli tutukluların hiçbir hukuki desteğe sahip olmadığını vurgulayarak, "İsrail hapishanelerinde yasa dışı olarak tutulan tüm siyasi tutukluların serbest bırakılmasını talep ediyoruz." dedi.

"Bu işgal güçlerinden hiçbir şey almak istemedim"

Tutukluluk sürecinde yemek ve içecek tekliflerini reddettiğini anlatan Finn, "Onlardan yiyecek almayı reddettim. Bu işgal güçlerinden hiçbir şey almak istemedim ve musluktan su içtim." ifadelerini kullandı.

Finn, yaşadığı en unutulmaz anı sorulduğunda, "Yoldaşlarımın dayanışmasını asla unutmayacağım. Sivillerin ayağa kalkıp İsrail'in yasa dışı kuşatmasını kırmak için bu eylemi gerçekleştirmesi inanılmaz bir hareket." değerlendirmesini yaptı.

İngiliz aktivist, uluslararası sularda alıkonulduklarını belirterek, bunun tamamen yasa dışı olduğunu vurguladı.

Özgürlük Filosu'nun amacının "Gazze halkına insani koridor açmak" olduğunu kaydeden Finn, "Filistin özgürleşene, kuşatmayı kırana, insani yardım koridoru açıp Gazze halkına ulaşana kadar mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Finn, gemilerinde çok sayıda doktor ve gazetecinin bulunduğunu, bu kişilerin Gazze'de meslektaşlarına destek olmak için yola çıktığının altını çizerek, bu kişilerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

"Filistin halkının kurtuluşunu görene kadar bunu yapmaya devam edeceğiz"

Finn, insani misyonlara katılma motivasyonunu ise "Hükümetlerimiz bizi yüzüstü bıraktığında, siviller harekete geçer. Bu filoda, bizden önceki ve sonraki filolarda yer alan her bir kişiden inanılmaz derecede ilham alıyorum." sözleriyle anlattı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun durmayacağını vurgulayan Finn, "Durmayacağız. Filistin halkının kurtuluşunu görene kadar bunu yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Arkadaşları halen hapiste

İstanbul'a dönüşünün ardından ailesiyle görüşmeye hazırlandığını söyleyen Finn, özgürlüğün kendisi için bir rahatlama olduğunu ancak arkadaşlarının halen İsrail'de alıkonulmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Finn, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, herkesi alıkonulan tüm aktivistlerin mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmasını sağlamak için hükümetlerine baskı yapmaya çağırdı.

İngiliz aktivist, "Eve döndüğümde Filistin'in kurtuluşu için savaşmaya devam edeceğim ve bu önemli işi yapmak için Özgürlük Filosu Koalisyonu'yla çalışmaya devam edeceğim." ifadelerine yer verdi.