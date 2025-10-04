Haberler

İsrail'den Aktivistler Türkiye'ye Uçuyor

Türk Hava Yolları'nın tahsis edilen uçağı, İsrail'de alıkonulan Türk ve diğer ülke vatandaşlarını İstanbul'a götürmek üzere uçuşa geçti. Uçakta toplam 36 Türk vatandaşı ve diğer ülkelerden aktivistler yer alıyor.

Türk ve diğer ülke vatandaşı onlarca aktivisti alıkonuldukları İsrail'den alıp İstanbul'a götürmesi beklenen Türk Hava Yolları (THY) uçağının bir süre sonra İsrail'in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı'ndan kalkması bekleniyor.

Eilat kentine bağlı Ramon Havalimanı apronunda THY'nin TK6920 sefer sayılı uçağı görüldü.

AA'nın kaynaklardan ulaştığı bilgiye göre, işlemleri tamamlanan aktivistler, öğleden önce Ramon Havalimanı'na iniş yapan THY uçağına bindi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre, aktivistler için tahsis edilen THY uçağı ile 36 Tük vatandaşının İstanbul'a uçması bekleniyor.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türk vatandaşlarının yanı sıra, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşlarının da söz konusu uçakla İstanbul'a götürüleceği bildirildi.

