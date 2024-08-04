- İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı boş kaldı

TEL AVİV - Uluslararası hava yollarının, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye Tahran'da öldürülmesinin ardından gerilimin artarken İran'dan İsrail'e muhtemel bir saldırı gerekçesiyle İsrail uçuşlarını iptal etmesi sonucu İsrail'in Ben Gurion Havalimanı boş kaldı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından bölgedeki tansiyon yükselmeye devam ediyor. Fransa, İngiltere, Ürdün, Fransa ve çok sayıda ülke, vatandaşlarının Lübnan'dan ayrılması yönünde çağrı yaparken Polonya hava yolu şirketi LOT ile Macar hava yolu şirketi Wizzair gibi çeşitli uluslararası havayolları İsrail'in hava sahasının güvenli olduğunu iddia etmesine rağmen Tel Aviv uçuşlarını askıya aldı. Hava yollarının İran'dan İsrail'e muhtemel bir saldırı gerekçesiyle İsrail'e uçuşlarını gerçekleştirmeme kararının ardından İsrail'in Ben Gurion Havalimanı boş kaldı. Hem ülke giriş hem de ülkeden çıkışlarda uzun kuyrukların oluştuğu pasaport kontrollerinde yolcuların çok az olması dikkat çekti. Yolcuların uçuş öncesinde beklediği alanların da boş olduğu havalimanında uçuş bilgi ekranında çok sayıda uçuşun iptal edildiği görüldü.