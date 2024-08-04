Üye Girişi
Haberler

İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı boş kaldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası hava yollarının, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye Tahran'da öldürülmesinin ardından gerilimin artarken İran'dan İsrail'e muhtemel bir saldırı gerekçesiyle İsrail uçuşlarını iptal etmesi sonucu İsrail'in Ben Gurion Havalimanı boş kaldı.

- İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı boş kaldı

TEL AVİV - Uluslararası hava yollarının, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye Tahran'da öldürülmesinin ardından gerilimin artarken İran'dan İsrail'e muhtemel bir saldırı gerekçesiyle İsrail uçuşlarını iptal etmesi sonucu İsrail'in Ben Gurion Havalimanı boş kaldı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından bölgedeki tansiyon yükselmeye devam ediyor. Fransa, İngiltere, Ürdün, Fransa ve çok sayıda ülke, vatandaşlarının Lübnan'dan ayrılması yönünde çağrı yaparken Polonya hava yolu şirketi LOT ile Macar hava yolu şirketi Wizzair gibi çeşitli uluslararası havayolları İsrail'in hava sahasının güvenli olduğunu iddia etmesine rağmen Tel Aviv uçuşlarını askıya aldı. Hava yollarının İran'dan İsrail'e muhtemel bir saldırı gerekçesiyle İsrail'e uçuşlarını gerçekleştirmeme kararının ardından İsrail'in Ben Gurion Havalimanı boş kaldı. Hem ülke giriş hem de ülkeden çıkışlarda uzun kuyrukların oluştuğu pasaport kontrollerinde yolcuların çok az olması dikkat çekti. Yolcuların uçuş öncesinde beklediği alanların da boş olduğu havalimanında uçuş bilgi ekranında çok sayıda uçuşun iptal edildiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İsmail Haniye Tahran İsrail İran Dünya Güncel Haberler

CHP'nin Kadın Kolları kongresinde gergin anlar! Sloganı duyan Özel erkekleri salondan dışarı attırdı

CHP'nin Kadın Kolları kongresinde gergin anlar! Sloganı duyan Özel erkekleri salondan dışarı attırdı

 İsrail'de sokağı kana bulayan bıçaklı saldırı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İsrail'de sokağı kana bulayan bıçaklı saldırı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

 ABD ve İsrail teyakkuzda! İran misilleme saldırısını yarın gerçekleştirebilir

ABD ve İsrail teyakkuzda! İran misilleme saldırısını yarın gerçekleştirebilir

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Maliye'den tütün ürünleri imalatıyla uğraşan firmaya 6 milyar TL'lik rekor ceza

Maliye'den tütün ürünleri imalatıyla uğraşan firmaya 6 milyar TL'lik rekor ceza
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title