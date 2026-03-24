Haberler

İsrail'de bir yedek asker sığınakta intihar etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Bat Yam kentindeki bir sığınakta, yedek asker intihar ederek hayatını kaybetti. Olay, İran'a ait füze saldırılarından korunmak amacıyla insanları sığınakta toplayan durumun bir parçası olarak kaydedildi. Ekim 2025 itibarıyla yıl içinde toplam 22 muvazzaf askerin intihar ettiği belirtildi.

İsrail'in Bat Yam kentindeki bir sığınakta yedek askerin intihar ettiği bildirildi.

Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, İran tarafından gönderilen füze saldırılarından korunmak için İsraillilerin girdiği bir sığınakta, yedek asker ölü bulundu.

Olay yerindeki kaynaklara dayandırılan haberde, hayatını kaybeden kişinin intihar ettiği belirtildi.

Rehabilitasyon Biriminin verilerine göre, Ekim 2025 itibarıyla İsrail'de yıl içinde 22 muvazzaf asker intihar etti.

Söz konusu kişilerden 9'unun yedek, birinin ise daimi görev statüsünde asker olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
