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İsrail'de Yangınlar Nedeniyle Yerleşim Birimleri Tahliye Edildi

İsrail'de Yangınlar Nedeniyle Yerleşim Birimleri Tahliye Edildi
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İsrail'in orta kesiminde çıkan yangınlar nedeniyle Tel Aviv ve Kudüs istikametindeki otoyollar ulaşıma kapatıldı. Yangınlarda 9 kişi yaralanırken, bazı yerleşim birimleri tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangınları kontrol altına almak için seferberlik emri aldı.

İsrail'in orta kesiminde çıkan yangınlar nedeniyle Tel Aviv istikametindeki otoyollar ulaşıma kapanırken, Kudüs yakınlarındaki bazı yerleşim birimleri boşaltıldı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, ilk olarak İsrail'in orta kesimindeki Moşav Tarum yerleşimi yakınlarında çıkan yangın sıcaklığın ve sert rüzgarların etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Habere göre, aralarında farklı bölgelerdeki yangınlara müdahale eden 7 itfaiyecinin de bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Geniş bir alana yayılan yangınlar nedeniyle Kudüs yakınlarındaki Beit Meir, Eşteol, Mesilat Zion ve Beit Shemesh yerleşimleri tahliye edildi.

İsrail polisi Kudüs ve Tel Aviv istikametindeki otoyollar yangın sebebiyle ulaşıma kapatırken, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Rehovot şehri yakınlarındaki otoyolda yangın nedeniyle sürücülerin araçlarını terk etmek zorunda kaldığı görüldü.

İsrail itfaiyesi, 11 itfaiye uçağı ve 100'ün üzerinde itfaiye ekibini Eşteol bölgesindeki yangınları kontrol altına almak için müdahalede bulunduğunu duyurdu.

Maariv gazetesi ise İsrail Polis Komiseri Daniel Levy'nin yangınların kontrol altına alınması ve yayılmasını önleme çabaları kapsamında itfaiye ekipleri için genel seferberlik emri verdiğini aktardı.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Eşteol yerleşimindeki itfaiye merkezinde yaptığı durum değerlendirmesinin ardından Yunanistan dahil olmak üzere bazı ülkelerden destek almak üzere hazırlandıklarını duyurdu.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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