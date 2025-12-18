Haberler

İsrail polisi ile Ultra-Ortodoks Yahudiler arasındaki olaylarda 10 polis yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batı Kudüs'te, zorunlu askerlik hizmetine itiraz eden bir Ultra-Ortodoks Yahudi'nin gözaltına alınmasının ardından başlayan olaylarda 10 polis yaralandı, 4 Ultra-Ortodoks Yahudi gözaltına alındı. Göstericiler polise taş ve çöp atarken, polis müdahale için ses bombası ve cop kullandı.

İsrail polisi ile Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler arasında Batı Kudüs'te çıkan olaylarda 10 polisin yaralandığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, İsrail polisinin askere gitmeyi reddeden bir Ultra-Ortodoks Yahudi'yi gözaltına alması üzerine Batı Kudüs'teki Mea Shearim Mahallesi'nde olaylar çıktığı belirtildi.

Gözaltıya tepki gösteren Ultra-Ortodoks Yahudiler ile polisler arasında başlayan gerginliğin büyüdüğü ifade edildi.

Ultra-Ortodoks Yahudilerin polise taş ve çöp attığı, polisin ise göstericileri dağıtmak için ses bombası kullandığı kaydedildi.

Çıkan olaylarda 10 polisin yaralandığı, 4 Ultra-Ortodoks Yahudi'nin ise gözaltına alındığı aktarıldı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, polisin bölgede toplanan göstericileri dağıtmak için cop da kullandığı görüldü.

Haredilerin askere alınması tartışması

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken Haredilerin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Hükümetin askere alınmaya uygun yaklaşık 80 bin Haredi erkekten yaklaşık 24 binine askerlik celbi gönderdiği, temmuz itibarıyla 2025-2026 askerlik yılı için "havuz" olarak tanımlanan grubun geri kalanına emir göndereceği kaydedilmişti.

Haredilerin askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak bir yasanın çıkarılmaması nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları hükümetten istifa ettiğini açıklamış, Meclis oturumlarını boykot etmeye başlamıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Ortada bir rakam yok

Asgari ücret maratonu! Toplantı sürerken bakandan yeni açıklama geldi
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Tayland savaş uçakları, Kamboçya'ya bomba yağdırdı

"Bu bir savaş değil çatışma" tartışması sürerken, korkulan oldu
Damat cinayetinde babaya kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür

Damat cinayetinde kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel al
Kazada ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar

Kaza yaptılar, ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar
Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi satışa çıkardı, işte istediği fiyat

Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi ilana koydu, işte istediği para
Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü

Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü
Herkes ekran başına! Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
title