İsrail hükümeti, ülke tarihinde ilk defa Yüksek Mahkeme kararını reddetti

İsrail hükümeti, özel televizyon ve bölgesel radyo yayınlarını denetleyen İkinci Otorite Konseyi'nin çalışmalarını sürdürmesine hükmeden Yüksek Mahkeme kararını reddederek ülke tarihinde ilk kez yüksek yargının bağlayıcı bir kararını uygulamayacağını açıkladı.

Haftalık kabine toplantısının ardından yayımlanan açıklamada hükümet, Yüksek Mahkeme'nin, haziranda, üyelerin üçte ikilik yeter sayısının sağlanamamış olmasına rağmen İkinci Otorite Konseyi'nin ticari yayın düzenleme faaliyetlerine yeniden başlamasına izin veren kararını uygulamayacağını duyurdu.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, Yüksek Mahkeme'nin kararını oy birliğiyle reddetti.

İsrail Kanal 12 televizyonu, İsrail tarihinde ilk kez bir hükümetin Yüksek Mahkeme'nin kararını tanımadığına, hükümet ile yargı arasındaki anlaşmazlığın kriz boyutuna ulaştığına dikkati çekti.

Yüksek Mahkemetyi "yürütme otoritesinin işlerine müdahale etmekle" suçlayan hükümet, kurumla ilgili kararın da hukuka aykırı olduğunu savunuyor.

İsrail'de muhalefet, hükümetin kararını sert şekilde eleştirirken Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da, hükümetin tutumunun kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Herzog, Yüksek Mahkeme kararına uyulmasının kırmızı çizgi olduğunu belirterek hükümetin kararına tepki gösterdi.

İsrail Yüksek Mahkemesi, hükümetin, televizyon ve radyo yayıncılığını denetleyen kurum için yeni bir yönetim kurulu atama kararlarını dondurmuş ve bu atamalara karşı itirazlar hakkında nihai bir karar verilene kadar mevcut kurulun görevde kalması yönünde karar çıkarmıştı.