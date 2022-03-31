İsrail'de Son Bir Haftada Üçüncü Silahlı Saldırı - Haberler

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İsrail'de Son Bir Haftada Üçüncü Silahlı Saldırı

DailyMotion.com - Güncel
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İsrail'de koyu dindar Yahudiler'in yaşadığı Bnei Barak kentinde Filistinli olduğu öne sürülen bir saldırganın açtığı ateşte en az beş kişi hayatını kaybetti.

İsrail'de koyu dindar Yahudiler'in yaşadığı Bnei Barak kentinde Filistinli olduğu öne sürülen bir saldırganın açtığı ateşte en az beş kişi hayatını kaybetti. Başbakan Naftali Bennett, paylaştığı Twitter mesajında, "İsrail kanlı bir Arap terörü dalgasıyla karşı karşıya" dedi. Bu son olayla birlikte, İsrail'de son bir hafta içinde silahlı saldırılarda ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

DailyMotion.com / Güncel

Naftali Bennett, Başbakan, Twitter, İsrail, Güncel, Haberler

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