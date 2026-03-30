İran'ın gün boyu misillemelerinin hedefi olan İsrail'in güneyinde bir kez daha sirenler çaldı

ABD ile İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın gece yarısına doğru füze ateşlemesinin ardından gün boyunca misillemelerin hedefinde olan İsrail'in güneyinde bir kez daha sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı belirtildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İran misillemesinin ardından İsrail'in güneyindeki Ölü Deniz bölgesinde ve Arava'da sirenlerin çaldığını aktardı.

İsrail'in güneyindeki Berşeva (Birüssebi) kentinde de telefonlara ön uyarı gelmeksizin sirenlerin çaldığı ve bunun nedeninin hava savunma füzesinin ateşlenmesi olduğu aktarılan haberde İran füzesinin boş alana düştüğü ileri sürüldü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, isabet ve yaralanma bilgisi almadıklarını bildirdi.