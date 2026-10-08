İsrail'de seçim öncesi sağ toplantısına Ben-Gvir davet edilmedi

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İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak genel seçimlerden önce sağ kanattaki partilerin düzenleyeceği toplantıya Başbakan Binyamin Netanyahu ile aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in katılması beklenirken, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise davet edilmedi.

Haaretz'in haberine göre, İsrail'de genel seçimler yaklaşırken hükümetin koalisyon ortakları arasındaki gerilim devam ediyor.

İsrail'de genel seçimler öncesinde "Sağı Kurtarın, Ulusal Kampın Zaferi İçin Seferber Olun" sloganıyla düzenlenecek, Netanyahu ve Smotrich'in partilerinin yanı sıra önde gelen sağcı hahamlar ve toplum temsilcilerinin katılacağı bir toplantı gerçekleştirilecek.

Habere göre Ben-Gvir liderliğindeki aşırı sağcı Yahudi Gücü partisi ise bu toplantıya davet edilmedi.

Yahudi Gücü Partisi toplantıya davet edilmemesine tepki gösterirken, Netanyahu'nun Ben-Gvir ile görünmekten veya onunla fotoğraf çektirmekten kaçındığını öne sürdü.

Parti, yaşanan gelişmelerin "Ben-Gvir'in bir sonraki dönemdeki geleceği konusunda ciddi endişe duymasına yol açan bir dizi işaretin parçası" olduğunu vurguladı.

Aşırı sağcı partinin kaynakları, toplantıya ilişkin endişelerini dile getirerek Netanyahu ve Smotrich'in partiye sırt çevirmesinin ilk kez yaşanmadığını ifade etti.

Kaynaklara göre, Likud ile Dini Siyonizm arasında çarşamba günü imzalanan "artık oy anlaşması", Yahudi Gücü Partisi'nin koalisyon bloku içinde ortak olmadan kalmasına yol açabilir.

Yahudi Gücü, Likud'u kendisiyle "artık oy anlaşması" imzalamayı reddederek partiyi ve Ben-Gvir'i zayıflatmaya çalışmakla suçladı.

"Sağı Kurtarın, Ulusal Kampın Zaferi İçin Seferber Olun" sloganıyla düzenlenecek toplantının, Netanyahu hükümetinin koalisyonunda yer alan partilerin seçmenlerini seçim günü sandığa gitmeye teşvik etmeyi amaçladığı belirtildi.

Toplantının ardından sağ seçmeni sandığa gitmeye teşvik amacıyla binlerce aktivistten oluşan geniş bir ağ oluşturulmasının hedeflendiği bildirildi.

Haberde, "seçimler öncesinde acil konferans" olarak nitelendirilen toplantının davetiyelerinde, "Katılımınız tüm kampın başarısı için önemlidir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA