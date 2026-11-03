İsrail'de Şabak Direktörünün seçim sonuçlarının açıklanmasının ertelenmesini istediği iddiası

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İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini'nin, seçimlere yabancı müdahale iddiaları nedeniyle sonuçların açıklanmasının ertelenmesini istediği, ancak üst düzey yetkililerin somut delil bulunmadığı gerekçesiyle bu talebe karşı çıktığı iddia edildi.

Haaretz'in haberinde Zini'nin, seçimlerin ardından yabancı müdahale iddialarının kapsamlı şekilde soruşturulmasını ve soruşturma tamamlanana kadar seçim sonuçlarının açıklanmamasını istediği ileri sürüldü.

Haberde, Şabak'ın Raam Partisi'nden (Birleşik Arap Listesi) bir kişiye büyük miktarda para transferi yapıldığına ilişkin şüpheli bilgiler edindiği, ancak bu bilgilerin somut delillerle desteklenmediği kaydedildi.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara ve Şabak'ın hukuk danışmanının, şüphelerin soruşturulması gerektiğini düşündüğü belirtilen haberde, buna karşın şüphelerin seçim sonuçlarının geçersiz sayılmasını veya açıklanmasının ertelenmesini gerektirecek düzeyde olmadığına inandıkları aktarıldı.

Haberde, Zini'nin, somut deliller olmadan radikal adımlar atılamayacağının kendisine birkaç kez anlatılmasının ardından tutumunu değiştirdiği ve Merkez Seçim Komitesi Başkanı Noam Sohlberg ile ortak açıklamaya katılmayı kabul ettiği ifade edildi.

Likud Partisi'nin seçimlere müdahale iddialarını, Meclis Başkanı Amir Ohana'nın görevden alınmasını engellemek için kullandığı vurgulanan haberde, seçimlerin çalındığını ileri sürerek Yahudi muhalefet partilerinin Meclis Başkanı'nın değiştirilmesi konusunda Birleşik Arap Listesi ile işbirliği yapmasını önlemeye çalıştığı aktarıldı.

Şin-Bet'ten iddialara ilişkin açıklama yapılmadı.

? İsrail'de seçimlere hile karıştırıldığı iddiaları

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.

Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloku 48 milletvekili çıkarırken iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 sayısına ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste, tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaştı ve Meclis aritmetiğinde kilit bir konuma yerleşmişti.

Seçim sonuçlarının 4 Kasım'a kadar kesinleşmesi beklenirken, Netanyahu'nun partisi Likud başta olmak üzere aşırı sağcı partiler, İsrail vatandaşı Arapların seçimlerde elde ettiği başarı üzerine Katar'ın Arap seçmenlerin katılım oranını artırmaya yönelik çabaları finanse ettiğini ileri sürmüş, iddialar üzerine Şabak soruşturma başlatmıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı ise iddiaları reddetmişti.

Kaynak: AA