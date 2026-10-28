İsrail'de oy sayımı sürerken Katz, ordunun ABD'nin İran planlarına katıldığını iddia etti

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Yeni parlamento ve hükümeti belirlemek için dün sandık başına giden İsrail'de oy sayımı sürerken Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a saldırı mesajı verdi.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Katz, İsrail ordusunun ABD'nin İran'a yönelik saldırı planlarının ortağı olduğunu belirterek ordunun bugün de ilgili görüşmelere katıldığını ve bu konuda alınan kararları kararlılıkla yerine getireceğini iddia etti.

Katz, İran'a yönelik olası saldırılar konusunda siyasi irade ile askeri yetkililer arasında görüş ayrılığı ve çatışma bulunduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

İsrail basınına seçim öncesinde yansıyan haberlerde, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun seçim sürecini etkileme ihtimali bulunan İran'a yönelik saldırı planlarına karşı çıktığı iddia edilmişti.

Muhalif Eisenkot'tan orduya "siyasi baskılara direnme" çağrısı

Öte yandan seçim yarışında Netanyahu'nun en güçlü rakiplerinden olan eski Genelkurmay Başkanı ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, Katz'ın açıklamaları öncesinde güvenlik bürokrasisine seslendi.

Yashar partisi genel merkezinde destekçilerine hitap eden Eisenkot, Netanyahu'nun halk desteğini kaybettiğini ve geçici başbakan konumunda olduğunu belirtti.

Eisenkot, hükümetin ülke güvenliğini siyasi amaçlar uğruna kullanabileceği uyarısında bulunarak ordu komutanlarına "Her türlü siyasi baskı girişimine karşı dik durun." çağrısı yaptı.

Başta İsrail ordusu olmak üzere güvenlik yetkililerine seslenen Eisenkot, "Ancak devlete ve İsrail vatandaşlarının çıkarlarına hizmet ettiğinizi hatırınızda tutun. Size meydan okuyup zorlayacak her türlü baskı girişimine karşı dik durun. Netanyahu, İsrail'in güvenliğini kendi siyasi ihtiyaçların için kullanmaya sakın cüret etme." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı Katz ise Eisenkot'un açıklamalarının gerçeklikten kopuk olduğunu savundu.

Kaynak: AA