İsrail'de Orman Yangını: İki Yerleşim Yeri Tahliye Edildi
İsrail'in Beyt Şemeş bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle Kudüs ile Tel Aviv arasındaki iki yerleşim yeri tahliye edildi. Alevler şiddetli rüzgarla hızla yayılırken, bir karayolu trafiğe kapatıldı ve yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi seferber oldu.
- İsrail'de orman yangınları: 2 yerleşim yeri tahliye edildi
TEL AVİV - İsrail'in Beyt Şemeş bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle Kudüs ile Tel Aviv arasında bulunan 2 yerleşim yeri boşaltıldı, bir karayolu trafiğe kapatıldı.
İsrail'in Beyt Şemeş bölgesinde orman yangını çıktı. Alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Kudüs ile Tel Aviv arasındaki Mesilat Zion ve Eştaol yerleşim yerleri tahliye edildi. İsrail polisi, 38 numaralı karayolunu Kudüs yönünde trafiğe kapattı. İsrail medyası, çok sayıda sürücünün araçlarını yolda bırakıp bölgeden uzaklaştığını aktardı. İsrail İtfaiye Teşkilatı ise yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirtti.
Yaklaşık 50 itfaiye ekibinin görev aldığı yangına 4 itfaiye uçağı ve bir helikopter de havadan destek veriyor.