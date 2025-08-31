İsrail'de On Binlerce Kişi Netanyahu Hükümetini Protesto Etti

İsrail'de on binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin Gazze kentini işgal kararından geri adım atması ve derhal ateşkes ve esir takası anlaşması imzalaması talebiyle gösteri düzenledi.

Tel Aviv'de "Rehineler Meydanı" adını verdikleri İsrail Müzesi'nin önündeki alanda toplanan on binlerce İsrailli protestocu, ABD Başkanı Donald Trump'a Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını sağlaması talebiyle "Trump, tarih yaz!" pankartı açtı.

Gazze kentini işgal kararı alan Netanyahu hükümetine sert sözlerle yüklenen Tuval Haim, Gazze'de esir olarak tutulan kardeşi Yotam Haim'in İsrail askerlerince öldürüldüğünü hatırlattı.

Haim, "Bugün, bize yalan söylendiğini hissediyorum. O zamanlar ve şimdi dahi gerekli çabanın gerçekten gösterilmediğini düşünüyorum." dedi.

İsrailli esir Avinatan Or'un kardeşi Moşe Or ise Gazze'deki esirlerin eve dönmesi için Netanyahu hükümetinin derhal kapsamlı bir ateşkes ve esir takası anlaşması imzalaması gerektiğinin altını çizdi.

Or, "Yeter artık! Bir anlaşma olmalı! Esirler her şeyini kaybediyor. İsrail halkı çocuklarını geri istiyor." ifadeleriyle hükümete seslendi.

Protestolara katılan İsrailli oyuncu Lior Aşkenazi ise yaptığı konuşmada, Netanyahu kabinesinin akşam saat 18.00'de toplanacağını ancak muhtemelen bir anlaşmayı ele almayacağını söyledi.

On binlerce İsraillinin akşam saatlerinde meclis önünde toplanacağını vurgulayan Aşkenazi, "(Netanyahu hükümeti) onlara neyin önemli olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Esirler önce gelir." ifadelerini kullandı.

Bu arada protestoya katılımın, geçen hafta ve aylara kıyasla düşük olduğu dikkati çekti.

Tel Aviv'in yanı sıra Hayfa, Batı Kudüs ve diğer kentlerde de Netanyahu hükümeti karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Netanyahu, İsrail ordusunun kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onaylamıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Güvenlik Kabinesi toplantısı öncesi verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde ise ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada, yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor. BM'nin açıkladığı rapora göre, Gazze kentinde kıtlık, şeridin tamamındaysa açlık krizi yaşanıyor.