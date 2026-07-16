İsrail Meclisi, lisansüstünde kadın ve erkeklerin ayrı eğitim görmesine olanak tanıyan yasayı kabul etti

İsrail Meclisi, ülkedeki yükseköğretim kurumlarının muhalefetine rağmen, lisansüstü eğitim programlarında kadın ve erkek öğrencilerin ayrı eğitim görmesine imkan tanıyan yasayı kabul etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in liderliğini yaptığı aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi Milletvekili Limor Son Har-Melech tarafından sunulan yasa tasarısı ikinci ve üçüncü turda onaylandı. Yasa tasarısına 52 milletvekili lehte, 43 milletvekili aleyhte oy kullandı.

Öğrenci Hakları Yasası'nda değişiklik öngören yasa, yükseköğretim kurumlarının lisansüstü akademik derece programlarında kadın ve erkek öğrenciler için ayrı eğitim programları açabilmesine olanak tanıyor.

Ancak bu uygulamanın karma eğitim veren kurumlarda yalnızca dersliklerde geçerli olması ve sadece bu uygulamayı tercih eden kadın ve erkek öğrencileri kapsaması şart koşuldu.

İsrail'de Yükseköğretim Kurulu halihazırda yükseköğretim kurumlarına, belirlediği koşul ve sınırlamalar çerçevesinde, lisans düzeyinde kadın ve erkek öğrenciler için ayrı eğitim programları açma izni veriyor. Yeni düzenlemeyle bu uygulamanın lisansüstü programları da kapsayacak şekilde genişletildiği belirtiliyor.

Açıklamada, "bu yasa ile dini inançları nedeniyle karma eğitim programlarına katılmaktan kaçınan bireylerin daha geniş bir yelpazedeki disiplinlerde ileri dereceler almalarını sağlamayı amaçlandığı" kaydedildi.

Yükseköğretim kurumları yasaya tepki gösterdi

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, yasa, İsrail'deki yükseköğretim kurumlarının geniş çaplı muhalefetine rağmen kabul edildi. Kurumlar, düzenlemenin özellikle tıp ve sağlık meslekleri alanlarında akademik eğitimin kalitesi üzerinde olumsuz etkiler doğurabileceği uyarısında bulundu.

Muhalefet milletvekilleri İsrail Meclisindeki oylama sırasında üzerinde "Ayrımcılık dışlamadır" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail'deki tüm tıp fakültelerinin dekanları, meclis üyelerine ortak bir mektup göndererek, yasanın uygulanmasının tıp eğitimini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Mektupta, yasanın akademik yeterlilik ve mesleki eğitimin niteliğini olumsuz etkileyebileceğini, ayrıca İsrail'deki yükseköğretim kurumlarının uluslararası itibarını zedeleyebileceği savunuldu.

Dekanların ayrıca, tıp eğitim programlarında kadın ve erkek öğrencilerin ayrılmasının, İsrailli doktorların yurt dışındaki önde gelen hastanelerde uzmanlık programlarına kabul edilme şansını azaltabileceği uyarısı yaptığı, bunun da gelecekte sağlık personelinin niteliği ve sayısı üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceği kaydedildi.

Öte yandan, Haredilerin yoğun olarak yaşadığı Bnei Brak kentinde hahamların talimatıyla bazı ana caddelerin kaldırımlarında kadınlar ve erkekler için ayrı alanlar oluşturulmasına karar verilmiş, bu karar ülkede geniş çaplı tartışmalara yol açmıştı.

Söz konusu kararın, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin geçmişte kamuya açık alanlarda kadın ve erkeklerin ayrılmasını öngören tabelaların kullanılmasını yasaklayan kararlarıyla çeliştiğine dikkati çekildi.

Kaynak: AA