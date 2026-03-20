İsrail, İran'a saldırılar nedeniyle uygulanan kısıtlamaları bazı bölgelerde gevşetecek

İsrail, İran'a yönelik saldırılar nedeniyle uygulanan kısıtlamaları bazı bölgelerde kısmi faaliyete geçirme kararı aldı. Eğitim faaliyetleri ve iş yerleri için yeni düzenlemeler açıklandı.

İsrail, İran'a saldırılar nedeniyle uygulanan kısıtlamaları bazı bölgelerde "sınırlı faaliyetten kısmi faaliyete" geçirme kararı aldı.

İran'ın misillemelerinin sürmesine karşın İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İç Cephe Komutanlığı yönergelerinde bazı değişikliklere gidildiği belirtildi.

Belirlenen bölgelerde yeni yönergenin 22 Mart Pazar günü saat 06.00 itibariyle yürürlüğe gireceği ve bu kapsamda sınırlı faaliyetten kısmi faaliyete geçileceği belirtilen açıklamada, diğer bölgelerde ise mevcut kuralların 23 Mart Pazartesi saat 20.00'ye kadar yürürlükte kalacağı aktarıldı.

Açıklamaya göre, kısıtlamaların gevşetildiği bölgelerde, gerekli süre içinde korunaklı alana ulaşmanın mümkün olduğu yerde eğitim faaliyetleri devam edebilecek.

Gerekli sürede korunaklı alana ulaşmanın mümkün olması koşuluyla açık havada 50, kapalı mekanlarda 100 kişinin toplanmasına izin verileceği ifade edilen açıklamada, yine gerekli sürede korunaklı alana ulaşmanın mümkün olması koşuluyla iş yerlerinin açılabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
ABD, fiyatları düşürmek amacıyla denizdeki İran petrolüne uygulanan yaptırımları kaldırabilir

Trump köşeye sıkıştı! İran'da ilk tavizi vermeye hazırlanıyor
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz

Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden mesaj: Hızla yasaklarız
Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin

Telefonda Arakçi'ye fena çıkışmış: Bari biz buradayken yapmayın
ABD'den Kuveyt, BAE ve Ürdün'e 16 milyar dolarlık silah satışı

İran vurdukça Trump kazanıyor! Milyarlarca dolarlık satışlar yapılacak
Semih Şentürk'ten çılgın şampiyonluk tahmini: Yüzde 90 şans verdi

Semih Şentürk'ten çılgın şampiyonluk tahmini: Yüzde 90 şans verdi
Netanyahu hala dünyayı yaşadığına inandırmaya çalışıyor

Hala yaşadığına inandırmaya çalışıyor! Toplantıya giriş sözleri bomba
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor

Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor