İsrail Sağlık Bakanlığı: İran'la Çatışmalarda Son 24 Saatte 219 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

(ANKARA) - İsrail Sağlık Bakanlığı, İran'la devam eden çatışmalar nedeniyle son 24 saat içinde 219 yaralının hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Bakanlığın verilerine göre, hastanede tedavi altına alınanlardan 10 kişinin durumu "orta", 198 kişinin ise "iyi" olarak değerlendirildi. Ayrıca 7 kişinin kaygı (anksiyete) nedeniyle tedavi gördüğü, 4 kişi hakkında ise tıbbi değerlendirme sürecinin sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, çatışmaların başladığı cumartesi gününden bu yana toplam 1.274 kişinin hastanelere sevk edildiği, bu kişilerden 96'sının halen hastane ya da acil serviste tedavi gördüğü, diğerlerinin ise tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği ifade edildi.

