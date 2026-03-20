İsrail'de, Demir Kubbe hakkında İran'a bilgi sızdıran yedek asker gözaltına alındı

İsrail'de Demir Kubbe hava savunma sistemine ilişkin gizli bilgileri İran'a sızdırdığı suçlamasıyla bir yedek asker gözaltına alındı. 26 yaşındaki Roz Cohen'in aylardır İran istihbaratıyla temas halinde olduğu ve gizli bilgileri sızdırdığı belirtildi.

İsrail polisi ve iç istihbarat teşkilatı Şin Bet'ten (Şabak) yapılan ortak açıklamada, İsrail ordusunda hava savunma sistemlerinden sorumlu birimde görev yapan bir yedek askerin? İran adına casusluk yapmaktan tutuklandığı duyuruldu.

Hakkında açılan gizli soruşturma sonrası gözaltına alınan 26 yaşındaki Roz Cohen isimli askerin? İran istihbaratıyla aylardır temas halinde olduğu ve Demir Kubbe sistemleri hakkındaki gizli bilgileri sızdırdığı belirtildi.

İsrail polis teşkilatında yolsuzluk suçlarıyla mücadele için kurulan "Lahav 433" birimi ve Şin-Bet'in ortak operasyonu sonrası gözaltına alınan asker ve istihbarat sızıntısına ilişkin detayların ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

İsrail-ABD'nin 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar sonrası İran'dan yapılan misillemelerin önlenmesinde Demir Kubbe önemli bir rol oynuyor.

İsrail'in Hava Savunma Sistemi mimarisi, Demir Kubbe (4-70 kilometre), Davut Sapanı (40-300 kilometre), Arrow 2 (500 kilometre) ve Arrow 3 (2 bin 400 kilometre) olmak üzere 4 katmandan oluşuyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ
İran'da yeni suikast! Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü

Bir suikast daha! 5 günde 3. üst düzey ölüm
Oktay Kaynarca, berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı

Berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı
Tartışma yaratan kare! Gerçekse yer yerinden oynar

Tartışma yaratan kare!
Tatil cennetine nisan ayına günler kala lapa lapa kar yağdı

Tatil cennetine nisan ayına günler kala lapa lapa kar yağdı
Hem kendinin hem de sevgilisinin başını yaktı

Hem kendinin hem de sevgilisinin başını yaktı
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i kaybetmesine rağmen çeyrek finalde

Çeyrek finale kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte sonuç
Mescid-i Aksa'da 59 yıl sonra bir ilk! Bayramı zehir eden görüntü

59 yıl sonra bir ilk! Bayramı zehir eden görüntü