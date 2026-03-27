İran'ın misillemesinin ardından Tel Aviv'de sirenler çaldı ve patlama sesleri duyuldu

KUDÜS/TEL ABD- İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv başta olmak üzere merkez bölgesinde sirenler çaldı ve patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen füzeleri önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran'ın misillemesinin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezindeki geniş bir alanda ve işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde sirenler çaldı.

Tel Aviv'de hava savunma sistemlerinin devreye girmesiyle gökyüzünde patlama sesleri duyuldu ve çok başlıklı bir İran füzesi görüntülere yansıdı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, en az bir İran füzesinin İsrail hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini ileri sürdü.

İsrail acil yardım servisi, henüz füze isabeti ya da yaralanmaya ilişkin rapor alınmadığını, gerekli görülmesi halinde güncelleme yapılacağını açıkladı.