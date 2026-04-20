İsrail'de İran adına casusluk suçlamasıyla 2 kişi gözaltına alındı

İsrail'de, İran adına casusluk yaptığı iddiasıyla 19 ve 21 yaşındaki iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin İran istihbarat unsurlarıyla temasları olduğu ve casus faaliyetlerde bulundukları öne sürülüyor.

İsrail polisi ile iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) ortak açıklamasında, Tel Aviv yakınlarındaki Nes Ziona kenti ile Beyt Oved beldesinde yaşayan 2 İsrail vatandaşının, İran istihbarat unsurları adına faaliyet yürüttükleri şüphesiyle yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerden 19 yaşındaki Şagai Hayek'in mart ayında düzenlenen ortak operasyonla gözaltına alındığı ve İranlı bir "yabancı ajanla" sosyal medya üzerinden aylarca temas halinde olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Hayek'in, söz konusu temaslar kapsamında kendisine verilen görevleri yerine getirdiği, ayrıca bir Arap ülkesinde eğitim almayı ve başkalarını da benzer faaliyetler için yönlendirmeyi kabul ettiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında, 21 yaşındaki Asaf Ştirit'in de Hayek'e bir görevde yardımcı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı ve Şin-Bet tarafından sorgulandığı aktarıldı.

Yetkililer, iki şüpheli hakkında Lod Merkez Mahkemesi'nde "ciddi suçlamalar" içeren bir iddianame hazırlanmasının beklendiğini aktardı.

İsrail makamları son yıllarda, İran istihbaratıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla çok sayıda kişiyi gözaltına almış ve haklarında casusluk suçlamasıyla işlem başlatmıştı.

Kaynak: AA
