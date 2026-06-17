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İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı Ultra-Ortodoks protestocular ile polis arasında arbede

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İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı protesto düzenleyen Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler) ile polis arasında arbede çıktı. Olaylarda 5 kişi gözaltına alındı, 2 kişi yaralandı. Harediler, dini gerekçelerle askerlik yapmayı reddediyor.

İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı protesto düzenleyen Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler) ile polis arasında arbede çıktı, 5 kişi gözaltına alındı, 2 kişi yaralandı.

İsrail basınındaki haberlere göre, çok sayıda Haredi, ülkenin orta kesimindeki Bnei Brak kenti yakınlarında bir otoyolu trafiğe kapatarak gösteri düzenledi.

Emniyet güçlerinin uyarılarına rağmen yolu açmayan Harediler ile polis arasında arbede yaşandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, polisin göstericileri dağıtmak için ses bombası kullandığı, ardından copla protestoculara müdahale ettiği görüldü.

Görüntülerde atlı polis birliklerinin de müdahaleye katıldığı, bazı göstericilerin yerlerde sürüklendiği ve bu sırada elbiselerinin yırtıldığı anlar yer aldı.

Çıkan olaylarda 5 protestocu gözaltına alındı, 2 kişi ise yaralandı.

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu İsrail'de, Harediler nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor. Harediler, dini gerekçelerle askerlik yapmayı reddediyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te, herkesin zorunlu askerlik yaptığı İsrail'de, Haredilerin askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağı olmadığına hükmetmişti.

Bu karara İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetindeki Haredi partiler şiddetle karşı çıkmış ve yeni bir zorunlu askerlik yasası hazırlanması için baskıları artırmıştı.

Söz konusu yasa konusunda uzlaşı sağlanamaması ülkede siyasi krize neden olmuştu.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
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