İsrail'de, ABD'nin saldırı tehdidine karşı İran'ın önleyici saldırı yapmasından endişe ediliyor

Güncelleme:
İsrail basını, ABD'nin bölgede artan askeri hareketliliği nedeniyle İran'ın muhtemel bir saldırıya karşı önleyici saldırı düzenleyebileceğinden endişe duyulduğunu bildirdi. İsrail güvenlik birimleri, İran'ın ABD'nin hedef alacağına dair algısı ile harekete geçebileceğini değerlendiriyor.

İsrail basını, ABD'nin bölgedeki askeri hareketliliği sürerken, İran'ın muhtemel bir ABD saldırısına karşı ülkelerine "önleyici saldırı" düzenleyebileceğinden endişe edildiğini belirtti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ABD'nin bölgede askeri hareketliliği sürerken, İran'ın yakın zamanda hedef alınacağına dair artan beklentiler ışığında İsrail'de güvenlik kaygılarının arttığını bildirdi.

Güvenlik birimlerinin değerlendirmelerine yer verilen haberde, İsrail'deki endişenin "yanlış hesaplama senaryosu" üzerinde yoğunlaştığı aktarıldı.

Buna göre, İran'ın ABD'nin saldırı kararını çoktan aldığına inanması durumunda, ABD'nin İran'a saldırısı olmadan önce İran'ın İsrail'e önleyici saldırı için harekete geçebileceğinden endişe edildiği belirtildi.

Haberde, " İsrail'in, ABD'nin İran'a yönelik askeri seçeneğinin müzakerelerden daha fazla ihtimal dahilinde olduğunu iddia ettiği" aktarıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin muhtemel İran saldırısına atıfla, İsrail ordusunun hafta boyunca tüm alanlarda yaşanabileceklere karşı hazırlık seviyesini yükseltmeye yoğunlaştığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Said Amori - Güncel
