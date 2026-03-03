Haberler

İsrail'de Cnn Türk Ekibine Gözaltı.

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın İsrail'de gözaltına alındığını açıkladı ve serbest bırakılmaları için gerekli girişimlerin yapıldığını belirtti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın İsrail'de gözaltına alındığını belirterek, "Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, X hesabından, İsrail'de gözaltına alınan iki Türk gazeteciye ilişkin açıklama yaptı. Duran, "İsrail'in hakikati gizlemek için basına yönelik saldırılarından biri ile daha karşı karşıyayız. CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın İsrail'de gözaltına alındığını öğrendim. Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

