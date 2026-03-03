İsrail'de Cnn Türk Ekibine Gözaltı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın İsrail'de gözaltına alındığını belirterek, "Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, X hesabından, İsrail'de gözaltına alınan iki Türk gazeteciye ilişkin açıklama yaptı. Duran, "İsrail'in hakikati gizlemek için basına yönelik saldırılarından biri ile daha karşı karşıyayız. CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın İsrail'de gözaltına alındığını öğrendim. Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA