İsrailli bakan Ben-Gvir, idam yasasının onaylanmasının ardından Filistinli anneleri tehdit etti

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinlilere yönelik idam yasasının Knesset'te onaylanmasının ardından tehditler savurdu. Ben-Gvir, yasayı tarih yazmak olarak nitelendirirken, Avrupa Birliği yetkililerine karşı korkmadıklarını vurguladı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinlileri hedef alan idam yasasının İsrail Meclisi'nde (Knesset) onaylanmasının ardından Filistinli anneleri tehdit etti.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, idam yasasını çıkararak "tarih yazdıklarını" savundu.

Filistinlilere yönelik idam yasasının en büyük destekçilerinden olan aşırı sağcı bakan, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinli anneleri "Her anne, çocuğu birini öldürmeye kalkarsa idam edileceğini bilecek." sözleriyle tehdit etti.

Ben-Gvir, yasaya karşı itirazlarını dile getiren Avrupa Birliği yetkililerinden korkmadıklarını ileri sürdü.

İsrail Meclisi, Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını 62 kabul oyuna karşı 48 ret oyuyla onaylamıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
