İsrail basını, Filistinli mahkumların idamını öngören yasada infazın "asarak" gerçekleştirileceğini öne sürdü

İsrail medyası, Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesine ilişkin kanun tasarısında infazın "asılarak" yapılacağını yazdı.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberinde, söz konusu kanun tasarısının daha önce infaz şeklinin "zehirli iğne" ile yapılacağı şeklinde hazırlandığını belirtti.

Gazeteye göre, İsrail parlamentosunda görüşülen idam cezası tasarısı, infazın atanmış bir cezaevi görevlisi tarafından asılarak gerçekleştirilmesini öngörüyor.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in liderliğindeki "Yahudi Gücü" partisinden milletvekili Limor Son Har-Melech tarafından sunulan ikinci ve üçüncü okumasının gerçekleştiği tasarının farklı siyasi çevrelerde geniş tartışmalara yol açarken bir sonraki oylamanın ne zaman yapılacağının henüz belirlenmediği kaydedildi.

"Haaretz", tasarıya göre İsrail Cezaevi Servisi Komiseri'nin infazdan sorumlu görevlileri atayacağını, infaz sırasında cezaevi müdürü, yargı makamından bir temsilci ve mahkumun ailesinden bir temsilcinin hazır bulunacağını belirtti.

Haberde tasarıya ilişkin verilen bazı ayrıntılarda, infazı gerçekleştirenlerin kimliklerinin gizli tutulacağı, infazda hazır bulunacak kişilerin bulunmaması durumunda da infazın geciktirilmeyeceği ifade edilirken, idam hükmü verildikten sonra cezanın hafifletilmesi, bozulması ya da iptalinin de yasaklandığı kaydediliyor.

Tasarıya göre, idam hükmü başsavcının talebi olmaksızın da verilebilirken, yargılamalar rütbesi yarbay ve daha üst düzeyde olan askeri hakimlerce yapılırken, nihai hükmün ardından 90 gün içinde infaz gerçekleştirilecek.

Parlamento tarafından yayımlanan kanun tasarı hükümlerine göre, "Yasa uygulanabilir olmalı ve yalnızca Yahudi olduğu için bir Yahudiyi öldüren, bunu planlayan veya fiilen gerçekleştiren herkesin idam cezasına çarptırılmasını" öngörüyor.

Gazete ayrıca, infaz düzenlemesinin, Parlamentonun 19 Kasım 2025'te ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yayımladığı ve idam cezasının "zehirli iğne" ile uygulanacağını belirttiği açıklama ile de çeliştiğine dikkati çekti.