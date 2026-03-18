İsrailli Bakan "Filistinli esirlerin idamı için sembolik bir platformun" önünde mesaj verdi

TEL İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Tel Aviv yönetimi Filistinli esirlere yönelik idam cezasının yasalaştırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken, Filistinli esirlerin idamı için sembolik bir platformun önünden mesaj verdi.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bir video mesaj paylaştı.

"Öldüğüm yönünde yalan haberler yayan İranlılara şunu söylüyorum." ifadesini kullanan Ben-Gvir, Filistinli esirlere yönelik idam cezasının derhal yürürlüğe girmesi çağrısı yaptı."

Videoda Ben-Gvir'in arkasındaki platform dikkati çekerken, yerel basın bu platformun Filistinli esirlerin idamı için sembolik bir infaz platformu olduğunu yazdı.

Ben-Gvir daha önce de Filistinli tutuklulara idam cezası getirilmesini önermişti. İsrail Meclisinde ilk oylamadan geçen yasa tasarısının ikinci ve üçüncü oturumlarının yapılması bekleniyor.