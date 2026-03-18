İsrailli Bakan "Filistinli esirlerin idamı için sembolik bir platformun" önünde mesaj verdi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli esirlere yönelik idam cezasının yasalaştırılması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Ben-Gvir, sembolik bir infaz platformunun önünde yaptığı açıklamada, idam cezasının derhal yürürlüğe girmesi gerektiğini belirtti.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bir video mesaj paylaştı.

"Öldüğüm yönünde yalan haberler yayan İranlılara şunu söylüyorum." ifadesini kullanan Ben-Gvir, Filistinli esirlere yönelik idam cezasının derhal yürürlüğe girmesi çağrısı yaptı."

Videoda Ben-Gvir'in arkasındaki platform dikkati çekerken, yerel basın bu platformun Filistinli esirlerin idamı için sembolik bir infaz platformu olduğunu yazdı.

Ben-Gvir daha önce de Filistinli tutuklulara idam cezası getirilmesini önermişti. İsrail Meclisinde ilk oylamadan geçen yasa tasarısının ikinci ve üçüncü oturumlarının yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
İran, Suudi Arabistan ve Katar'da petrol rafinerilerini vurdu

İran dediğini yaptı! İki ülkeye aynı anda bombalar yağdırdı
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü

Yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği şok görüntü
Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Kaza değil adeta katliam! Çok sayıda ölü ve yaralı var
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke

2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinde partner krizi: Dev isimler birer birer reddetti

Başına ilk defa geliyor! Yeni dizisinde partner bulamadı
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek

Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek
İran: Artık çatışmada yeni bir aşama başladı

İran hedef alacağı noktaların adresini verdi: Yeni bir aşama başladı