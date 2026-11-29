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İsrail'de hükümet kurma çalışmalarını sürdüren Yashar Partisi Başkanı Gadi Eisenkot ile Likud lideri geçici Başbakan Binyamin Netanyahu arasındaki görüşmede, "birlik hükümeti" konusunda ilerleme kaydedilemedi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Yashar ile Likud partileri arasındaki yeni bir görüşme ayarlanmadı.

Netanyahu'nun dün dönüşümlü başbakanlıkta ikinci sırayı alacağını söyleyerek "birlik hükümeti" çağrısı yapmasının ardından bugün yerel saat ile 10: 00 sularında başlayan toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü'nde Eisenkot'un güvenlik brifingi almasıyla başlayan toplantıda Netanyahu'nun çağrısı üzerine "birlik hükümeti" ihtimali müzakere edildi.

Tarafların yaptığı ortak açıklamada, "Ulusal birlik hükümetinin kurulmasına ilişkin bir tartışmanın yapıldığı görüşme, her iki tarafın da mevcut büyük uçurumları kapatma çabası kapsamında iş odaklı bir atmosferde gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.

KAN'ın haberinde, Yashar Partisi'nin Likud ile başka bir müzakere toplantısı planlamamasına dikkati çekilerek toplantıda hiçbir konuda ilerleme kaydedilemediği vurgulandı.

Eisenkot'un toplantıda Netanyahu'ya "Değişim Bloğu" partilerindeki ortaklarına bağlı olduğunu söylediği aktarılan habere göre, Eisenkot bloğu içindeki hakim görüş, azınlık hükümetine doğru ilerledikleri yönünde.

Yedioth Ahronoth gazetesi ise Eisenkot'un Likud ve diğer partileri, kendisinin belirlediği temel ilkeler çerçevesinde kuracakları hükümete daha sonra dahil olmaya davet ettiğini ileri sürdü.

İsrail'de koalisyon pazarlıkları sürüyor

İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından hükümet kurma görevini üstlenen Yashar Partisi lideri Eisenkot, geçici Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud ve Haredi partilerle koalisyon müzakerelerini sürdürüyor.

Eisenkot'un Harediler ve Likud ile yaptığı koalisyon pazarlıklarına ek olarak İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteğiyle bir hükümet kurma olasılığı geçerliliğini koruyor.

Eisenkot ilk koalisyon anlaşmasını, Liberman ile imzalamıştı. Demokratlar Partisi lideri Yair Golan da Eisenkot ile koalisyon anlaşması konusunda mutabık kaldıklarını duyurmuştu.

Değişim blokunda yer alan liderlerden Liberman, Golan ve Yair Lapid Netanyahu ile "birlik hükümeti" kurulmasına karşı çıkarken Birlikte Listesi liderlerinden Naftali Bennett, böyle bir hükümetin kurulmasını savunmuştu.

Kaynak: AA