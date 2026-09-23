Haberler

İsrail'de Dini Siyonizm Partisi Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlere tur başlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm Partisi, işgal altındaki Batı Şeria'da kaçak ve yasa dışı yerleşimlere provokatif "turistik turlar" başlattı. Smotrich, İsraillileri Yahudi dini bayramı Sukkot'ta bu turlara katılmaya çağırdı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm Partisi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerden gasbedilen topraklarda kurulan kaçak ve yasa dışı yerleşimlere provokatif "turistik turlar" başlattı.

Bakan Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsraillileri Yahudi dini bayramı Sukkot'ta (Çardaklar) partisinin Batı Şeria'da başlattığı provokatif turlara katılmaya çağırdı.

Seçmenlerini Maliye Bakanı olarak görev yaptığı aşırı sağcı koalisyon hükümeti döneminde işgal altındaki Batı Şeria'da kurulan 160 kaçak ve 104 yasa dışı yerleşim yerini ziyarete davet eden Smotrich, "Yerleşim devrimini kendi gözlerinizle görün ve İsrail Devleti'ne sunduğu güveni hissedin." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'yı ilhak amacıyla yasa dışı yerleşimlerin inşasına öncülük eden Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'daki kaçak ve yasa dışı yerleşimlere yönelik gezi rotalarının yer aldığı Dini Siyonizm Partisi'nin hazırladığı web sitesinin linkini paylaştı.

Uluslararası hukuka göre, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria, gelecekteki Filistin Devleti'nin toprağı olarak kabul ediliyor ve İsrail burada işgalci güç statüsünde bulunuyor. İşgalci gücün, işgal ettiği toprak parçasına kendi nüfusunu nakletmesi ve burada mülkiyete ilişkin değişiklik yapması ise uluslararası hukuka aykırı kabul ediliyor.

Buna rağmen, Tel Aviv yönetimi son yıllarda işgal altındaki Batı Şeria'da mevcut yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesine ve yenilerinin inşasına hız verdi.

Kaynak: AA
Asena Keskinci'nin gala kombini tartışma yarattı

Dün geceye damga vurdu! Herkes onu konuşuyor

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnsan ve robot kapıştı! İşte kazanan

İnsan ve robot kapıştı! İşte kazanan
TFF'den Orkun Kökçü için açıklama

Dev maça günler kala korkulan oldu
Netanyahu ABD'ye ayak basıp kaçacak! Korku planları değiştirdi

Dünya liderlerinin katıldığı zirve için gündem yaratacak karar
Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti! Mehmet Çakmak gözaltına alındı

Fotoğraflardaki detayı fark eden savcılık jet hızıyla harekete geçti
Haydarpaşa’nın temellerinde kritik tespit: Ahşap kazıkların yüzde 80’i yok olmuş

Haydarpaşa'nın temellerinde kritik tespit! Yüzde 80'i yok olmuş
Milas'ta aynı evdeki işçiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 işçi öldü, 1 yaralandı

İşçiler evi kan gölüne çevirdi: Kendi arkadaşlarını öldürdüler
İnebolu'da bir evde çıkan yangın 8 eve daha sıçradı, ekipler müdahale ediyor

Bir evde başladı, köyü alarma geçirdi! Alevler evden eve sıçrıyor