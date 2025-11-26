Haberler

İsrail'de Askerlik Karşıtı Haredilerle Polis Arasında Arbede

Ramat Gan kentinde zorunlu askerlik karşıtı Ultra-Ortodoks Yahudiler ile bir Tevrat okulu öğrencisinin evine baskın düzenleyen polisler arasında arbede çıktı. Haredi protestocuların askeri polislere saldırdığı ve bir polis aracını devirdiği bildirildi.

İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı Ultra-Ortodoks Yahudiler (Haredi) ile asker kaçağı olduğu gerekçesiyle bir Tevrat okulu öğrencisinin evine baskın düzenleyen polislerin aracını devirdi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, ülkenin orta kesimindeki Ramat Gan kentinde askere gitmeyi reddeden bir Yeşiva (Tevrat okulu) öğrencisinin evine baskın düzenleyen polislerle Harediler arasında arbede çıktı.

Bölgeye takviye edilen polislerin göstericilere müdahalede bulunduğu, askeri polis aracını deviren iki Ultra-Ortodoks Yahudi'nin gözaltına alındığı aktarıldı.

İsrail ordusundan olaya ilişkin yapılan açıklamada ise Haredi protestocuların askeri polislere saldırması ve bir polis aracını devirmesi "şiddetle" kınandı.

Çok sayıda göstericinin olay yerine toplandığını ve asker kaçağı Yeşiva öğrencisinin usulüne uygun bir şekilde gözaltına alınmasının engellendiğini belirtildi.

Polislerin evine baskın düzenlediği "asker kaçağı" Yahudi öğrencinin evde olmadığı da aktarıldı.

Haredilerin askere alınması tartışması

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken Haredilerin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Hükümetin askere alınmaya uygun yaklaşık 80 bin Haredi erkekten yaklaşık 24 binine askerlik celbi gönderdiği, temmuz itibarıyla 2025-2026 askerlik yılı için "havuz" olarak tanımlanan grubun geri kalanına emir göndereceği kaydedilmişti.

Haredilerin askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak bir yasanın çıkarılmaması nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları hükümetten istifa ettiğini açıklamış, Meclis oturumlarını boykot etmeye başlamıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
