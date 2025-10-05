İsrail'de Aktivistlere Kötü Muamele İddiaları

İsrailli hak örgütü Adalah, Tel Aviv yönetiminin Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunduğunu tanık ifadeleriyle belgelediğini duyurdu.

Adalah'tan yapılan açıklamada, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in İsrail Cezaevi İdaresi'ni övmesinin, filoya katılanlara yönelik kötü muamele ve baskı uygulayan devlet politikasını yansıttığı belirtildi.

Tanıklıklara göre alıkonulan aktivistler, uluslararası hukukun öngördüğü haklarını açıkça ihlal eden koşullara maruz kaldı.

Adalah avukatlarının duruşmalardaki ifadeler kapsamında paylaştığı bilgilere göre, aktivistlere hayati tehlike arz eden hastalıklar için dahi ilaç temini sağlanmadı.

Yiyecek ve su temininin yetersiz olduğu hatta bazı aktivistlere hiç yiyecek verilmediği ifade edilirken aktivistlerin aşırı kalabalık hücrelerde tutuldukları ve sağlıksız koşullarda kalmak zorunda bırakıldıkları vurgulandı.

Aktivistlerin İsrailli yetkililer tarafından maruz bırakıldığı şiddet ise şu şekilde aktarıldı:

"Birkaç katılımcı, kimliği belirsiz personel tarafından sorgulandıklarını, diğerleri ise gardiyanlar tarafından kötü muamele ve istismara maruz kaldıklarını bildirdi. Yetkililer bazı tutuklulara fiziki şiddet uyguladı ve en az bir katılımcı ellerinden yaralandı.

Diğer katılımcılar ise uzun süre gözleri bağlı ve kelepçeli tutuldu. Bir kadın, başörtüsünü çıkarmak zorunda bırakıldığını ve yerine sadece bir gömlek verildiğini söylerken, diğerleri namaz kılmalarının kısıtlandığını bildirdi."

İsrail Dışişleri Bakanlığının aktivistlerin yasal haklarının korunduğunu iddia eden açıklamasına karşın, katılımcıların avukatlarla görüşmesine ciddi kısıtlamalar getirildiği kaydedildi.

Filo aktivistlerinden 87'sinin hala avukatlarla görüşmesine izin verilmediği, aileleriyle telefonla görüşmelerinin engellendiği, Adalah'a sınır dışı etme veya uçuş düzenleme konusunda bilgi verilmediği belirtildi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in aktivistler aleyhine yaptığı açıklamaların, İsrail'in istismar ve sindirmeyi devlet politikası haline getirdiğinin kanıtı olduğuna dikkat çekildi.

Aktivistler kendilerine kötü muamele yapıldığını açıklamıştı

Türkiye'nin tahsis ettiği Türk Hava Yolları uçağıyla, cumartesi 36'sı Türk 137 aktivist İsrail'den tahliye edilmişti.

Uçak İstanbul'a ulaştıktan sonra açıklamalarda bulunan aktivistler, İsrail'in kendilerine kötü muamelede bulunduğunu ve özellikle aktivist Greta Thunberg'in aşağılanmak istendiğini belirtmişti.

Aktivistler, İsrail güvenlik güçlerinin Thunberg'i İsrail bayrağına sarılmaya, bayrağı öpmeye zorladıklarını anlatmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise sınır dışı edilen aktivistlerin ifadeleri ve Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in Aşdod Limanı ve Ketziot Hapishanesi'ndeki eylem ve söylemlerine rağmen Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan aktivistlere kötü davranıldığını inkar etmişti.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcuyu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.