Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail'de 500 bin yıllık dev fildişi keşfedildi

Güncel Haberler

- İsrail'de 500 bin yıllık dev fildişi keşfedildi İsrail Eski Eserler Kurumu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail'in güney kıyı ovasında 500 bin yıllık bir fil dişinin keşfedildiğini duyurdu.

- İsrail'de 500 bin yıllık dev fildişi keşfedildi

TEL AVİV - İsrail Eski Eserler Kurumu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail'in güney kıyı ovasında 500 bin yıllık bir fil dişinin keşfedildiğini duyurdu.

İsrail Eski Eserler Kurumu Tel Aviv Üniversitesi ve Ben-Gurion Üniversitesi ile birlikte yürüttükleri çalışma çerçevesinde 500 bin yıllık fildişi fosilinin bulunduğunu bildirdi. Palaeoloxodon antiquus olarak bilinen bir file ait 2,5 metre uzunluğundaki diş fosili inceleme altına alınırken, İsrail Eski Eserler Kurumu Tarih Öncesi Uzmanı Avi Levy, "Bu, Yakın Doğu'da tarih öncesi bir bölgede şimdiye kadar bulunan en büyük tam fosil dişi" dedi.

Yetkililer, bulunan devasa fil türünün bölgede yaklaşık 800 bin yıl önce ortaya çıktığını ve 400 bin yıl önce soyunun tükendiğini söyledi.

İsrail'de 500 bin yıllık dev fildişi keşfedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tel Aviv İsrail Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title