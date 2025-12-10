Haberler

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Waltz ile görüştü

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Waltz ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz ile Gazze'ye ilişkin gelişmeleri değerlendirerek, İran'a karşı azami baskının sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz ile bir araya geldi.

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, ikili arasındaki toplantıya İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon'un da katıldığı bildirildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, geçen ay BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'ye ilişkin alınan 2803 sayılı kararın kabul edilmesinde Waltz'ın önemli rol oynadığına işaret ederek "Sürecin çok uzun sürmemesini umuyoruz, çünkü Orta Doğu'da çok uzun süre beklerseniz, boşluk doldurulur." dedi.

İran'ın yeniden toparlanmaya çalıştığını ileri süren Herzog, geçen günlerde Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı görüşmedeki İsrail'in Avrupa'yı koruduğu iddiasını yineledi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Waltz, BMGK'da kabul edilen 2803 sayılı kararın temel bileşenlerinin Gazze'deki Filistinlilere temel hizmetlerin sağlanması, teknokrat bir yönetimin faaliyetlerine başlaması, bir finansman mekanizmasının kurulması ve uluslararası istikrar gücünün konuşlandırılması olduğunu savunurken Hamas'ın Gazze'de olmayacağını ileri sürdü.

"İran'a karşı azami baskı"

ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada ise ikilinin, BM'de "antisemitizmle mücadelede birlikte çalışma" sözü verdiği ve "İran'a karşı azami baskıyı sürdürmenin gerekliliğini" tartıştığı aktarıldı.

Herzog ve Waltz'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının hızlı bir şekilde uygulanması konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu! Tablo iç açıcı değil

Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
-40 puanlı Yeni Malatyaspor'un stat zemini mest etti! Süper Lig takımlarında bile yok

3. Lig ekibinin stat zemini mest etti! Süper Lig takımlarında bile yok
Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu! Tablo iç açıcı değil

Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Düğününde eksiklik görerek girdiği sektörde 56 ülkeye ihracat yapıyor

Evleneceği sırada fark etti, şimdi 56 ülkeye ihracat yapıyor
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
Bilim insanları şaşkın! Bu köyde herkes kör doğuyor

Bu köyde herkes kör doğuyor! Nedeni geç de olsa ortaya çıktı
title