İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Waltz ile görüştü

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz ile bir araya geldi.

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, ikili arasındaki toplantıya İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon'un da katıldığı bildirildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, geçen ay BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'ye ilişkin alınan 2803 sayılı kararın kabul edilmesinde Waltz'ın önemli rol oynadığına işaret ederek "Sürecin çok uzun sürmemesini umuyoruz, çünkü Orta Doğu'da çok uzun süre beklerseniz, boşluk doldurulur." dedi.

İran'ın yeniden toparlanmaya çalıştığını ileri süren Herzog, geçen günlerde Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı görüşmedeki İsrail'in Avrupa'yı koruduğu iddiasını yineledi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Waltz, BMGK'da kabul edilen 2803 sayılı kararın temel bileşenlerinin Gazze'deki Filistinlilere temel hizmetlerin sağlanması, teknokrat bir yönetimin faaliyetlerine başlaması, bir finansman mekanizmasının kurulması ve uluslararası istikrar gücünün konuşlandırılması olduğunu savunurken Hamas'ın Gazze'de olmayacağını ileri sürdü.

"İran'a karşı azami baskı"

ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada ise ikilinin, BM'de "antisemitizmle mücadelede birlikte çalışma" sözü verdiği ve "İran'a karşı azami baskıyı sürdürmenin gerekliliğini" tartıştığı aktarıldı.

Herzog ve Waltz'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının hızlı bir şekilde uygulanması konusunda mutabık kaldığı belirtildi.