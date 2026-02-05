Avustralya Dışişleri Bakanı Wong, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ülkesine yapacağı ziyareti savundu

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un 8 Şubat'ta Avustralya'ya düzenleyeceği ziyaret eleştirilere sebep olurken Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail'in soykırım sebebiyle Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından yargılanacağını ancak söz konusu ziyaretin bağlamı ve amacının farklı olduğunu iddia etti.

Wong, Avustralya Yayın Kuruluşuna (ABC) verdiği demeçte, Birleşmiş Milletlerin (BM) işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun üyesi Chris Sidoti'nin, Herzog'un "soykırıma teşvik" suçlamasıyla Avustralya Federal Polisi tarafından tutuklanması gerektiği yönündeki çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in soykırım sebebiyle Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından yargılanacağını ve Gazze'deki insani durumdan sorumlu olduğunu belirten Wong, Herzog'un ziyaretinin bağlamının bundan farklı olduğunu savundu.

Wong, Herzog'un, 14 Aralık 2025'te New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda düzenlenen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırının kurbanlarını anmak amacıyla Avustralya'yı ziyaret edeceğini vurgulayarak, ülkedeki Yahudi topluluğunun bu ziyareti istediğini aktardı.

Hükümetin her zaman uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine dair hukuki tavsiyeleri dikkate aldığını ifade eden Wong, Herzog'un Avustralya'ya yapacağı ziyaretin, ülkenin uluslararası hukuk yükümlülükleri gözetilerek planlandığına işaret etti.

Wong, Herzog'un ziyareti sırasında düzenlenmesi beklenen protestolara ilişkin de Avustralya'nın demokratik bir ülke olduğunu ancak kamuoyunda ziyaretin bağlamının ve amacının dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Söz konusu ziyaretin "yas tutan Yahudi toplumuyla ilgili" olduğunu savunan Wong, "Avustralyalılardan bunu hatırlamalarını rica ediyorum." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na katılıp katılmayacağı sorusuna cevap veren Wong, "Barış Kurulu'nun önerisi, Avustralya'nın bir antlaşmaya taraf olmasını gerektiriyor. Açıkçası, bu tür konularda genellikle yaptığımız anlaşmalardan farklı bir düzenleme. Elbette bunu değerlendiriyoruz, ancak ortak çıkarlarımız doğrultusunda, özellikle Quad ve AUKUS bağlamında ABD ile yakın işbirliğimizi sürdüreceğimizi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Wong, ayrıca, Avustralya'nın dış politika gündemindeki diğer başlıkları da değerlendirerek Endonezya ile imzalanacak ortak güvenlik anlaşmasının iki ülke ilişkilerinde "son 30 yılın en önemli adımı" olduğunu belirtti.

Benzer değerlere sahip ülkelerle işbirliğinin artırılacağını kaydeden Wong, Avustralya'nın "güçlendirilmiş orta güç diplomasisini" daha görünür hale getirdiğini ifade etti.

Herzog'un ziyareti tepki çekmişti

Avustralya'da iktidardaki İşçi Partisi üyeleri Cameron Murphy, Stephen Lawrence ve Sarah Kaine, 4 Şubat'ta Herzog'un ziyaretini protesto edeceklerini açıklamıştı.

Avustralya Yeşiller Partisi Senatörü David Shoebridge ise 3 Şubat'ta, Herzog'a gönderilen davetiyenin geri çekilmesi için Senato'ya önerge sunduklarını bildirmişti.

Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi (ANIC), Avustralya Yahudi Konseyi ve Hind Rajab Vakfı, Herzog'a vize verilmemesi ve hakkında ceza soruşturması başlatılması talebiyle Avustralya Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı ve Avustralya Federal Polisine ortak şikayet dilekçesi sunmuştu.

Albanese, Herzog'u Avustralya'ya davet etmişti

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Aralık 2025'te 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından yaptığı telefon görüşmesinde, Herzog'u Avustralya'ya davet etmişti.

Avustralya'da iktidardaki İşçi Partisi içinden bazı üyeler ve sivil toplum grupları da 7 Ocak'ta, Herzog'un ülkeye yapması planlanan ziyaretinin iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Herzog'un 8 Şubat'ta Avustralya'ya resmi ziyaret düzenlemesi bekleniyor.