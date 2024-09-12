İsrail Cumhurbaşkanı Arnavutluk'ta liderlerle görüştü

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi ziyaret için geldiği Arnavutluk'ta ülkenin liderleriyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Herzog, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Herzog, konuşmasında, "İsrail için bu çok acı verici zamanda" dostlar arasında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Arnavut ve Yahudi halklarının uzun ve anlamlı bir tarihe sahip olduğunu belirten Herzog, "Sayın Başbakan, halkımızı, sınırlarımızı ve medeniyetimizi savunmak için savaşırken ve özellikle de bölgedeki tüm ulusların barış içinde yaşaması umuduyla "Filistinliler ile aramızda barış getirme hayali" için savaşırken, ülkeniz İsrail halkının yanında olduğunu tekrar tekrar gösterdi." diye konuştu.

Yaşamın her alanında, özellikle ekonomik alanda bağlantıları artırmak için Arnavutluk'u ziyaret ettiğini kaydeden Herzog, seyahatte kendisine çok üst düzey bir İsrailli ekonomi heyetinin eşlik ettiğini vurguladı.

Başbakan Rama da İsrail ve Filistin halklarının yaşadığı topraklarda olup bitenlerin çok ağır ve er ya da geç sona ermesi gereken bir şey olduğunun farkında olduklarını belirterek, "Arnavutluk aynı zamanda ateşkesi, rehinelerin evlerine geri getirilmesi ve tüm insanların iyiliği için yeni bir sürecin başlatılması için mümkün olan her türlü çabayı da büyük ölçüde destekliyor." dedi.

Rama ayrıca atalarının, İkinci Dünya Savaşı sırasında ülkelerine sığınan Yahudileri, Nazilere teslim etmemesinden gururlandıklarını sözlerine ekledi.

Herzog, Arnavutluk temasları kapsamında, Arnavut mevkidaşı Bajram Begaj ile de görüşme gerçekleştirdi.

Arnavutluk Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, ikili işbirliği imkanları, Batı Balkanlar'daki gelişmeler, Kosova, Orta Doğu'daki durum ve siber güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.