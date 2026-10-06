Haberler

İsrail Cenin'de 741 metrekarelik arazi için 24 saat itiraz süreli el koyma emri verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail, Cenin'de Filistin yönetiminin kontrolündeki A Bölgesi'nde 741 metrekarelik araziye el koyma emri çıkardı. FKÖ'ye bağlı konsey, 5 Ekim tarihli emirde arazi sahiplerine 24 saat itiraz süresi tanındığını, önceki emirlerde bu sürenin 7 gün olduğunu açıkladı.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin El-Cabiriyat Mahallesi'nde, Oslo Anlaşması kapsamında Filistin yönetiminin sivil ve güvenlik kontrolünde bulunan "A Bölgesi"ndeki 741 metrekarelik araziye el koymak için yeni bir askeri emir çıkardı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan açıklamada, İsrail makamlarının Cenin'deki El-Cabiriyat Mahallesi'nde bulunan bir arazi için yeni bir el koyma emri yayımladığı belirtildi.

Açıklamada, 5 Ekim tarihli emrin yaklaşık 741 metrekarelik alanı kapsadığı, el koyma kararının ise "acil askeri amaçlar" gerekçesiyle alındığı ifade edildi.

Arazi sahiplerine 24 saat itiraz süresi

Konseyin açıklamasında, yeni emirde arazi sahiplerine itiraz etmeleri için 24 saat mühlet tanındığı ifade edildi. Daha önce çıkarılan emirlerde ise arazi sahiplerine 7 günlük itiraz süresi tanındığı belirtildi.

Oslo Anlaşması kapsamında "A Bölgesi", sivil ve güvenlik kontrolü Filistin yönetimine bırakılan bölgeler olarak tanımlanıyor.

İsrail'in yeni askeri emrinin, son aylarda Cenin kentindeki Filistin topraklarını hedef alan bir dizi kararın devamı olduğu belirtildi.

Bu kararlar arasında yol açılması ve askeri mevziler kurulması amacıyla arazilere el konulmasına yönelik emirlerin de bulunduğu kaydedildi.

Konsey, temmuz ayında Cenin kentinde yaklaşık 199,8 dönümlük araziyi hedef alan 15 askeri emir çıkarıldığını açıklamıştı. Bunlardan 14'ünün, toplam uzunluğu 11 kilometreyi aşan askeri yolların açılması ve genişletilmesine yönelik olduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA
İki kişinin yardımıyla götürülmüştü! Nejat İşler'in konser öncesi görüntüleri ortaya çıktı

Gecenin sonu çok konuşulmuştu! Nejat İşler saatler önce böyleydi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsun'da sahte MHRS tuzağı! Görme engelli gencin kartından 40 lira yerine 53 bin lira çekildi

40 liralık cezayı ödeyeyim derken kartından 53 bin lira gitti
Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti

Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber
Çin'de 2 aydır gözaltındaki CHP'li Ruhtan Başkaya partiden ihraç edildi! Otel odasındaki kızın reşit olmadığı iddia edildi

Heyet döndü, o 2 aydır Çin'de gözaltında! CHP'den kesin ihraç
Pastırma sıcakları geliyor! Bazı illerde termometreler 30 dereceyi görecek

Pastırma sıcakları geliyor! Bazı iller 30 dereceyi görecek
Fon soruşturmasında 'pişmanlık' sürprizi! Yüzde 90'ı geri adım attı

Kimse beklemiyordu! Fondaki isimler çark edip tek tek sıraya girdi
Bayraklı Belediyesi soruşturmasında para trafiği ortaya çıktı! Paraların bir kısmı eski başkanın oğluna gitmiş

Para trafiği ortaya çıktı! Bir kısmı eski başkanın oğluna gitmiş
Fenerbahçe'yi cehennem gibi fikstür bekliyor! 29 günde bakın kaç maça çıkılacak

Fenerbahçe'ye cehennem gibi fikstür!