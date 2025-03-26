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İsrail Bombardımanında 6 Sivil Hayatını Kaybetti

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Suriye'nin Dera kentindeki Kuvayiye Kasabası'na düzenlenen İsrail bombardımanda 6 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayda çok sayıda yaralı da bulunuyor.

DERA, 26 Mart (Xinhua) -- Suriye'nin güneyindeki Dera kentinde yer alan Kuvayiye Kasabası'nın girişinde görülen ambulanslar, 25 Mart 2025.

Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkililerine göre, İsrail güçlerinin salı günü Dera kentinin Kuvayiye Kasabası'na düzenlediği bombardımanda 6 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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