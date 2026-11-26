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İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, ülkesinin, BM barış gücünün ayrılmasının ardından Lübnan'ın güneyinde Fransız birliklerinin konuşlandırılmasına yönelik girişime karşı olduğunu bildirdi.

The Jerusalem Post gazetesine konuşan Danon, Fransa'nın bu konuda son dönemde oldukça aktif olduğunu ve öne sürdüğü girişimlerin çoğunun İsrail açısından kabul edilemez nitelik taşıdığını söyledi.

Şu anda ihtiyaç duydukları en son şeyin kendilerine engel olarak Hizbullah'ın eski mevzilerine dönmesine yol açacak başka bir güç olduğunu savunan Danon, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm bölgelere güç konuşlandırmaktan bahsediyorlar. Sadece Suriye- Lübnan sınırına ya da Beyrut'a asker göndermekten söz etmiyorlar. Fransızlar Lübnan'ın güneyini de tartışıyor. Bu emsalsiz ve sorunlu bir durum olur."

Danon, BM barış gücünün ayrılmasının ardından Lübnan'ın güneyinde Fransız birliklerinin konuşlandırılmasına yönelik girişime karşı olduklarını vurgulayarak, "Fransız ve Avrupalı güçler gönderme fikri açıkça Hizbullah'ın geri dönüşüne kılıf sağlayacaktır." iddiasında bulundu.

Gazetenin haberinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücünün (UNIFIL) görev süresinin yıl sonunda dolması ve tüm BM barış gücü birliklerinin Eylül 2027'ye kadar Lübnan'ın güneyinden çekilmesinin gündeme gelmesiyle Fransa'nın bir dizi girişimi ilerletmeye çalıştığı belirtildi.

Söz konusu girişimlerin, Lübnan ordusunu güçlendirmek amacıyla ülkeye yüzlerce hatta binlerce Fransız askerinin konuşlandırılmasını ve ateşkesi denetlemek üzere Lübnan'ın güneyine yaklaşık 500 resmi BM gözlemcisi gönderilmesine yönelik bir BM kararının desteklenmesini içerdiği kaydedildi.

Fransa, Lübnan'daki güvenlik düzenlemelerine ilişkin görüşmeler yürütüyor

Fransa'nın son dönemde Lübnan'daki güvenlik düzenlemelerine ilişkin İsrail, ABD ve diğer ortaklarla görüşmeler yürüttüğü aktarılıyor.

Diplomatik bir kaynak ise henüz anlaşmaya varılmadığını belirterek, "Fransa'nın tek amacı Lübnan ordusunu güçlendirmektir. 'UNIFIL 2.0' oluşturma gibi bir niyet yok." iddiasında bulundu.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'deki son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 390 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA