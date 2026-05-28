İsrail, BM Genel Sekreteri Guterres'in ofisiyle ilişkileri dondurduğunu duyurdu

İsrail yönetimi, Birleşmiş Milletler'in (BM) çatışma bölgelerindeki cinsel şiddet olaylarına ilişkin "kara listeye" İsrail'in eklenmesine tepki olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ofisiyle tüm ilişkilerini askıya aldığını duyurdu.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Guterres görevde kaldığı sürece İsrail misyonunun Genel Sekreterlik ofisiyle hiçbir şekilde "temas kurmayacağını" ve halefinin atanmasını bekleyeceklerini ifade etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "utanç verici ve absürt" olarak nitelenen ve Dannon'un duyurduğu BM kararına tepki gösterildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i hedef alan açıklamada, Guterres'in "görevdeki son aylarını İsrail'e yönelik asılsız suçlamalar üretmek için kullandığı" iddia edildi.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Dannon, Birleşmiş Milletler'in çatışma bölgelerinde tecavüz ve cinsel şiddet uyguladığı gerekçesiyle İsrail'i "kara listeye" eklediğini duyurmuştu.

Kararın "siyasi" olduğunu savunan Dannon, BM yetkililerini incelemeler yapmaya davet ettiklerini öne sürerken, Tel Aviv yönetimi 7 Ekim 2023'ten bu yana Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yetkililerinin hapishanelerde tutulan Filistinlilerle görüşmesine izin vermiyor.

Öte yandan İsrail basını, BM'nin "kara listesine" eklenen kurumların arasında İsrail Hapishane İdaresi'nin olduğunu aktarıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere çok sayıda uluslararası insan hakları örgütü, Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ten alıkonan Filistinlilerin İsrail hapishanelerinde kadın, erkek ve çocuk gözetilmeksizin sistematik olarak cinsel işkence ve tecavüze maruz kaldığına işaret ediyor.

İsrail merkezli İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütü'nden (PHRI) Kasım 2025'te yayımlanan verilere göre, Ekim 2023-Kasım 2025 arasında en az 98 Filistinli İsrail hapishanelerinde sistematik işkence, tıbbi ihmal, cinsel şiddet ve kötü muamele sebebiyle yaşamını yitirdi.