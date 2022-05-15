İsrail, Beyt Hanun Sınır Kapısı'nı Gazzeli işçilere yeniden açtı (1) - Haberler

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İsrail, Beyt Hanun Sınır Kapısı'nı Gazzeli işçilere yeniden açtı (1)

AA - Ashraf Amra - Güncel
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Görüntü Dökümü: İsrail tarafına geçmek için bekleyen Filistinliler Geçiş işlemlerinin yapılmasından detaylar GAZZE - İsrail yönetimi, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle kapattığı Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı Filistinli işçi ve tüccarlara yeniden açtı.

Görüntü Dökümü:

İsrail tarafına geçmek için bekleyen Filistinliler

Geçiş işlemlerinin yapılmasından detaylar GAZZE - İsrail yönetimi, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle kapattığı Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı Filistinli işçi ve tüccarlara yeniden açtı. Sınırı kapısına gelen Filistinliler, kimlik ve belgelerin kontrolünün ardından İsrail tarafına geçti.

AA / Ashraf Amra - Güncel

Beyt Hanun, İsrail, Gazze, işçi, Güncel, Haberler

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