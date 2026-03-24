İsrail ordusu, Beyrut'ta Kudüs Gücü mensubu olduğunu öne sürdüğü bir kişiye suikast düzenledi

İsrail ordusu, Beyrut'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'ne mensup olduğunu iddia ettiği Muhammed Ali Kurani'ye suikast düzenlendiğini açıkladı. İran istihbaratının Lübnan'daki faaliyetlerine dikkat çekerek saldırıların devam edeceği uyarısında bulundu.

İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'ne mensup olduğunu öne sürdüğü Muhammed Ali Kurani'ye suikast düzenlediğini iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran istihbarat unsurlarının Lübnan'da faaliyetlerine devam ettiği savunuldu.

Beyrut'ta Kudüs Gücü'ne mensup olduğu ileri sürülen Kurani'nin hedef alınarak öldürüldüğü iddia edilen açıklamada, İran istihbaratının Lübnan topraklarında faaliyetlerini sürdürdüğü ve İsrail'e yönelik saldırıları organize ettiği öne sürüldü.

İsrail ordusu, Lübnan'a saldırıların devam edeceği tehdidinde bulundu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da İsrail saldırılarında 1072 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid, Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
