İsrail'den Filistin toprakları gasbedilerek kurulan Sa-Nur'da yerleşimlerin yeniden başlaması kararı

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan ve 2005'te tahliye edilen Sa-Nur'da Yahudilerce kutsal Purim bayramında (3-4 Mart 2026) yerleşimlerin yeniden başlaması kararı aldığı bildirildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordu yetkilileriyle yaptıkları görüşmede işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Sa-Nur'a bir grup Yahudi ailenin yerleştirilmesi konusunda anlaştı.

Kararın iki hafta önce orduyla yapılan görüşmelerin ardından alındığı belirtilirken başlangıçta Filistin topraklarından gasbedilerek kurulan Sa-Nur isimli yerleşime dönüşlerin Yahudilerce kutsal Hanuka bayramı öncesinde yapılmasının planlandığı, fakat ordunun güvenlik açısından uygun olmadığı görüşünü paylaştığı aktarıldı.

Smotrich ve Katz'ın ordu yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından Sa-Nur isimli Yahudi yerleşimine bazı ailelerin Yahudilerce kutsal Purim bayramında (3-4 Mart 2026) taşınacağı belirtildi.

Bakanlarla birlikte çalışan Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin liderlerinden Yossi Dagan'ın dün bölgeye yerleştirilecek grupla toplantı yaptığı kaydedildi.

Batı Şeria'da çekilmenin sembolü olan yerleşimler

İsrail, 2005'te abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çekildiği sırada Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden 4 Yahudi yerleşiminden de çekilmişti.

İsrail'in çekildiği, Sa-Nur, Homesh, Ganim ve Kadim yerleşimleri, çekilmenin sembolleri olarak kabul ediliyordu.

İsrail Meclisi, 2005'te çıkarılan bu yasada 2023 yılında bir değişiklik yaparak buraları tekrar Yahudi yerleşimi olarak tanımıştı.

Sa-Nur ve Homesh, İsrail kabinesinin işgal altındaki Batı Şeria'da 22 yeni yerleşimi onayladığı kararda yer almıştı.

İsrail kabinesi dün, Batı Şeria'da aralarında Ganim ve Kadim'in de bulunduğu 19 yeni yerleşimi onaylamıştı.