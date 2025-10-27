İsrail, Batı Şeria'da Filistinli Evlerini Yıktı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde Filistinlilere ait 5 ev ve bazı tarımsal yapıları yerlebir etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Kalkilya'nın doğusundaki Funduk beldesine baskın düzenleyerek, Oslo Anlaşması'na göre "C" bölgesi sayılan alanda "ruhsatsız inşa edildiği" gerekçesiyle iki katlı 2 evi yıktı.

Eriha kentinde de İsrail ordusu, Merc Gazel köyünde iki evi aynı gerekçeyle yıktı.

Tanıklar ayrıca, Nablus'un doğusundaki Furuş Beyt Decen beldesinde bir evin sakinleri tahliye edildikten sonra yıkıldığını aktardı.

Selfit'in batısındaki Deyr Belut beldesinde ise İsrail iş makineleri, "C" bölgesinde yer aldığı gerekçesiyle tarımsal amaçlı kullanılan bir konteyner yapıyı yıktı.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.