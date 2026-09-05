Haberler

İsrail’in Batı Şeria’da Yerleşim Baskısı Artıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde kolonyal yerleşimleri giderek genişlettiği, yayılmacı politikasını artırdığı belirtildi.

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde kolonyal yerleşimleri giderek genişlettiği, yayılmacı politikasını artırdığı belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Toprakları Savunma ve Yerleşim Faaliyetleriyle Mücadele Ulusal Bürosu tarafından yayımlanan haftalık raporda, ekim ayında İsrail'de yapılması planlanan seçim arifesinde yerleşim faaliyetlerinin hız kazandığına işaret edildi.

Batı Şeria'da beklenmedik gelişmelerin yaşandığı ifade edilen raporda, İsrail hükümetinin "C" Bölgesi'ni her türlü yağmaya açarak ve Filistin yönetiminin "A" ve "B" bölgelerindeki birçok yetkisini elinden alarak 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması ve sonraki anlaşmaları baltalamaya çalıştığı kaydedildi.

İsrail'in yıllardır C bölgesindeki Filistin varlığını aza indirmeye çalıştığı hatırlatılan açıklamada, son 2,5 yıldır da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, B bölgesinde 26 yasa dışı yerleşim ve hayvancılık temelli çiftlik kurduğu ve Filistin kontrolündeki A ve B bölgelerinde 100 bin dönümün üzerindeki araziye el koyduğu vurgulandı.

İsrail makamlarının A bölgesinde arazilere el koymak için çıkardığı askeri emirlerde de benzeri görülmemiş artış yaşandığı dile getirildi.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması kapsamında Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 18'ini oluşturan "A bölgesi"nin idari ve güvenlik kontrolü Filistin yönetimine, yaklaşık yüzde 22'sini oluşturan "B bölgesi"nin idari kontrolü Filistin yönetimine, güvenliği ise İsrail'e bırakılmıştı. Yüzde 60'ından fazlasını oluşturan "C bölgesi"nin idari ve güvenlik kontrolü ise İsrail'e devredilmişti.

Kaynak: AA
Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu

Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak

Selahattin Demirtaş tarih vererek duyurdu: Tahliye olacak
BM'den tarihi karar: 500 yıllık dünya haritası değişiyor

500 yıllık dünya haritası değişiyor: Tek bir ülke karşı çıktı

Özgür Özel'den olay gaf: Kendi kurduğu partinin adını unuttu

Özgür Özel'den olay gaf: Kendi kurduğu partinin adını unuttu
Neslihan Atagül'ün 2 yıl önceki görüntüleri büyük tartışma yarattı

Bakanlığı etiketleyen bile var! 2 yıl önceki görüntü infial yarattı

38 yaşındaki profesyonel koşucunun acı sonu

"Allah ölümün de hayırlısını versin" dedirten görüntü
Sibel Can ve Emir Sarıgül evleniyor

Üçüncü kez evleniyor! Müstakbel damat tanıdık bir isim

Diyarbakır'da yürek yakan tablo: “Canım yanıyor” diyerek yardım istiyor

Yürek yakan tablo! “Canım yanıyor” diyerek feryat ediyor ama...