İsrail ordusu, işgal altındaki El Halil'de biri çocuk, 3 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde düzenlediği baskında biri çocuk 3 Filistinliyi gözaltına aldı. Ayrıca Harem-i İbrahim Camisi çevresinde provokatif kutlama yapıldı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail askerleri, El Halil'in eski şehir bölgesine baskın düzenledi.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de Harem-i İbrahim Camisi çevresinde provokatif kutlama gerçekleştirmiş ve caminin duvarlarını İsrail bayrağının renkleri ve İbranice sloganlarla aydınlatmıştı.
Kaynak: AA / Awad Rjoob