İsrail ordusu, işgal altındaki El Halil'de biri çocuk, 3 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki biri çocuk, 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail askerleri, El Halil'in eski şehir bölgesine baskın düzenledi.

İsrail askerleri, baskında biri çocuk 3 kişiyi gözaltına aldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de Harem-i İbrahim Camisi çevresinde provokatif kutlama gerçekleştirmiş ve caminin duvarlarını İsrail bayrağının renkleri ve İbranice sloganlarla aydınlatmıştı.